Piernas pesadas en verano: Tres claves para mejorar tu circulación

Especialista aboga por caminar, refrescar las piernas y evitar el sedentarismo para mejorar la circulación en el verano - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Servicio de Cirugía Vascular de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor José Ignacio Leal, ha manifestado que "caminar, refrescar las piernas y evitar el sedentarismo ayuda a mejorar la circulación durante el verano", y es que, sin embargo, "el calor favorece la dilatación de las venas" y dificulta parcialmente "el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón", lo que "puede agravar algunos problemas vasculares".

"Es relativamente frecuente que al final de un día caluroso aparezca sensación de piernas pesadas, hinchazón o un ligero edema en los tobillos", ha indicado al respecto, al tiempo que ha expresado que "en la mayoría de los casos no se trata de una señal de alarma, sino de una consecuencia fisiológica del calor".

En este sentido, y tras incidir en que las altas temperaturas, los cambios en las rutinas y el aumento del tiempo estando sentados durante viajes o desplazamientos "pueden afectar a la circulación, especialmente en las piernas", Leal ha recomendado "mantener una actividad física regular y adoptar medidas sencillas para aliviar la sensación de pesadez e hinchazón que muchas personas experimentan durante los meses más cálidos".

ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

Así, es necesario "evitar periodos prolongados de inmovilidad, caminar de forma habitual, elevar las piernas durante algunos minutos al final del día y recurrir a duchas o baños con agua fresca, medidas que ayudan a reducir la congestión circulatoria", ha insistido, para añadir que todo ello adquiere "una importancia especial" en personas con insuficiencia venosa crónica, varices u otros problemas circulatorios previos, "ya que el calor puede intensificar las molestias habituales".

De cualquier forma, es relevante "distinguir entre las molestias habituales asociadas al calor y aquellos síntomas que requieren valoración médica", ha sostenido, tras lo que ha expuesto que "si la hinchazón, el edema o la sensación de pesadez aumentan progresivamente, aparecen de forma llamativa o generan una limitación importante en la actividad diaria, conviene consultar con un especialista".

Al respecto, ha puesto de relieve que "existen medidas y tratamientos que pueden ayudar a mejorar la situación", por lo que "actuar a tiempo es la mejor forma de disfrutar del verano con salud". Todo ello en el contexto de que la enfermedad venosa crónica sigue siendo una patología infradiagnosticada e infratratada, pese a afectar a cerca de la mitad de la población española, según el informe 'Más allá de lo visible: la realidad de la enfermedad venosa crónica', que cuenta con el aval del Capítulo Español de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACVE).