Piden a la OMS reconocer la toxoplasmosis ocular como enfermedad tropical desatendida: afecta a 1 de cada 3 personas

Archivo - Imagen intracelular al microscopio del parásito Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, dentro de fibroblastos humanos. - ISCIII - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Flinders (Australia) y de la Universidad de São Paulo (Brasil) piden a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconozca formalmente la toxoplasmosis ocular como una enfermedad tropical desatendida (ETD).

Un tercio de la población mundial está infectada con el parásito Toxoplasma, que puede causar toxoplasmosis ocular, una infección ocular que puede dañar la retina y provocar una pérdida permanente de la visión. Aunque a menudo se considera una parte inevitable de la interacción cotidiana entre humanos y animales, la toxoplasmosis es prevenible y controlable.

En este nuevo estudio global, liderado por el profesor asociado João Furtado de la Universidad de São Paulo y la profesora Justine Smith de la Universidad de Flinders, se ha reunido a expertos de América, Europa, África y Asia.

La autora principal y oftalmóloga de renombre internacional, la profesora Justine Smith , del FHMRI Eye & Vision de la Universidad de Flinders, afirma que el impacto de la toxoplasmosis en la vista es significativo, pero a menudo se pasa por alto. "La toxoplasmosis es una de las principales infecciones oculares y una de las principales causas de pérdida de visión en todo el mundo, sin embargo, recibe poca atención en las agendas de salud globales. Con el reconocimiento de la OMS, podemos lograr avances sustanciales en la prevención y el tratamiento de esta infección."

Las personas pueden infectarse al consumir carne poco cocida, productos agrícolas o agua contaminados, o al estar expuestas a las heces de los gatos. Durante el embarazo, la infección puede transmitirse al feto, lo que puede provocar un aborto espontáneo o daños permanentes en el cerebro y los ojos. Muchos niños afectados desarrollan problemas de visión que empeoran con el tiempo.

El autor principal, el profesor asociado João Furtado, un destacado oftalmólogo, investigador y educador brasileño de la Universidad de São Paulo, afirma que la enfermedad a menudo se malinterpreta. "La toxoplasmosis suele considerarse inevitable, pero tiene vías de transmisión bien caracterizadas y puede prevenirse y controlarse".

Según el experto, las consecuencias más graves, incluida la ceguera, se producen en comunidades con acceso limitado a la atención médica, alimentos seguros, agua potable y atención prenatal. "Estos impactos podrían reducirse mediante medidas prácticas de salud pública, como una mejor seguridad alimentaria, agua potable, saneamiento y un mejor acceso a la atención prenatal", puntualiza.

A pesar de su impacto global, la toxoplasmosis recibe menos financiación para la investigación y menos atención política que otras enfermedades con un impacto similar o menor. Los investigadores argumentan que el reconocimiento formal como enfermedad tropical desatendida desbloquearía la financiación para la investigación, la prevención y el tratamiento. "Esto ayudaría a los países a integrar la prevención de la toxoplasmosis en los programas de salud materno-infantil, los sistemas de seguridad alimentaria y la atención primaria", defienden.

El equipo afirma que otras enfermedades han experimentado avances rápidos tras su clasificación como DNT (defectos tropicales desatendidas), incluyendo mejores resultados de salud. "En un momento en que el marco de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) hace hincapié en la equidad, la integración y la acción multisectorial, la toxoplasmosis representa una brecha clara y abordable que justifica la adopción de medidas correctivas", afirma el profesor Smith.

El documento también describe una hoja de ruta práctica para la acción, que incluye mejores pruebas de detección durante el embarazo, una mayor seguridad alimentaria e hídrica y respuestas globales coordinadas.

DOI: 10.1371/journal.pntd.0014425