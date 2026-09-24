Piden elevar la ambición para evitar que 8 millones de españoles tengan problemas graves de visión en 2030

Foto de familia del Encuentro Informativo ABBVIE/IESE ‘Proyecto OFTIMUM’, en IESE Business School - Madrid, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. El Encuentro Informativo ‘Proyecto OPTIMUM’, orga - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Se estima que para 2030, ocho millones de personas podrían tener problemas graves de visión en España, motivo por el que expertos reunidos en una jornada organizada por Europa Press en IESE Business School han mostrado su apuesta por elevar la ambición en el manejo de las patologías que pueden causar pérdida de visión y ceguera irreversible. Los especialistas han insistido en la necesidad de subir el listón de los objetivos marcados en glaucoma, retinopatía diabética, edema macular diabético, degeneración macular asociada a la edad y oclusión venosa retiniana.

IESE Business School ha presentado la iniciativa estratégica 'OFTIMUM' que, patrocinada por la biofarmacéutica AbbVie, busca transformar el manejo de las patologías oftalmológicas. Desarrollada con un comité científico formado por profesionales de Oftalmología, Atención Primaria, Endocrinología, Psiquiatría, Farmacia Hospitalaria y gestión sanitaria, así como por representantes de pacientes, ha definido un marco de actuación basado en ocho dimensiones, 22 metas y 12 intervenciones a priorizar para elevar la ambición y el manejo excelente de estas enfermedades.

Acompañada de indicadores medibles y una hoja de ruta para facilitar su implantación personalizada a comunidades autónomas y hospitales, la acción busca la transformación hacia un modelo proactivo, coordinado y centrado en la persona en el contexto de que, pese a que el 80 por ciento de los casos de ceguera son prevenibles o tratables, el diagnóstico tardío, las listas de espera y la falta de coordinación lo impiden.

"Elevar la ambición desde el punto de vista clínico y pensando en la persona" es la meta de esta "herramienta viva" para "reflexionar cómo mejorar la atención", ha señalado el director del proyecto y Senior Associate de IESE CRHIM, Jordi Cohen, quien ha añadido que ejerce como "palanca de transformación" para pasar "de medir actividad a medir resultados en salud", con la humanización y el bienestar del profesional sanitario como ejes. Entre otras medidas, recoge la coordinación de los equipos multidisciplinares, el acceso equitativo y coste efectivo, la formación de profesionales y la sensibilización.

NUEVO MODELO DE ABORDAJE EN 5 ENFERMEDADES QUE SUPONEN UN RET0 PARA LA SALUD PÚBLICA

La directora de Oftalmología de AbbVie España, Ana Alzugaray, ha destacado que 'OFTIMUM' refleja que "contribuir a mejorar la manera en que se organiza la atención" también es innovación, especialmente, en enfermedades que suponen "un reto para la salud pública" y "una importante carga para el sistema sanitario". Frente a ello, aporta una "visión integral, incorporando la experiencia del paciente".

Así, se priorizan "las actuaciones con mayor potencial para un modelo excelente", y es que "preservar la visión es mucho más que un objetivo clínico, significa preservar la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de pacientes y familias", ha asegurado.

El presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), el doctor Alfredo García-Layana, ha ahondado en la necesidad de definir y estandarizar criterios de cribado y pruebas diagnósticas. Para ello, y así aprovechar la "ventana terapéutica" en la que se puede tratar al paciente "cuando el pronóstico es mucho mejor", es necesario una historia clínica electrónica (HCE) integrada.

Tras ello, ha sostenido que es oportuno implementar herramientas de teleoftalmología para la valoración remota y el triaje, "orientado al diagnóstico y tratamiento precoz". Además, se deben definir objetivos terapéuticos "ambiciosos e individualizados", y es que "hay que aumentar la exigencia".

"Implementar un modelo de Medicina de Precisión" es otra de las necesidades que se tendrían que implementar en al menos el 90 por ciento de los hospitales. Por último, ha apuntado que la investigación "es crucial para el paciente y, también, para hacer una buena Medicina", y apuesta por definir circuitos priorizados según estratificación en función de patología y nivel de riesgo.

Las prioridades de carácter organizativo han sido expuestas por la gerente del Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid), Almudena Santano, que se ha centrado en el registro en la HCE de variables clínicas y las reportadas por el paciente. También, ha pedido implantar un sistema de recaptación para identificar los que se encuentran fuera de seguimiento "mediante mecanismos de alerta", ya que su abandono "es uno de los principales determinantes de pérdida visual".

Otros aspectos preferentes son un modelo integrado de gestión por resultados en salud con indicadores clave y que recoja "un conjunto mínimo de datos", una gestión multidisciplinar de atención integral con circuitos compartidos, favorecer el bienestar de los profesionales e impulsar programas de sensibilización comunitaria y de divulgación en el proceso asistencial.

MEJORES RESULTADOS MEDIANTE UNA HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

El doctor José Fernández-Vigo, del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha celebrado este "proyecto aspiracional a alcanzar los mejores resultados" a través de "criterios explícitos muy claros y objetivados". Ha incidido en "los biomarcadores diagnósticos, terapéuticos y predictivos", en la "HCE integrada" y en la "telemedicina, que puede ayudar a llegar "a un mayor número de pacientes" y que está "poco instaurada", por lo que ha pedido "un cambio a nivel político".

"Si pudiéramos crear sistemas de alarma en las HCE, quizá nos ayudaría a priorizar" pacientes y "saber cuáles son los que tienen más riesgo de complicación oftalmológica", ha señalado la endocrinóloga del Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Irene Vinagre, mientras que la miembro de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), Virginia Rodríguez, considera "esencial" establecer "un circuito asistencial coordinado y adaptado a cada paciente".

Pedro Rascón, presidente de la Asociación Mácula Retina, ha recordado que se prevé que el número de afectados se duplique hasta 2030. "Esto supone un coste de 10.000 millones de euros al año". Una carga que no es solo económica, sino que también se refleja en el retraso diagnóstico y en la progresión de la enfermedad, con el consiguiente impacto para los pacientes y el sistema.

Por su parte, la miembro de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Beatriz Gutiérrez, ha sostenido que 'OFTIMUM' "muestra que se está trabajando por llegar a un modelo en el que todo importa". El doctor Maximino Abraldes, del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, aboga por poner a las personas "en el centro". "Lo importante no es recopilar muchísimos datos, sino definir una serie de datos mínimos que aporten valor", ha afirmado, tras lo que ha demandado apoyo psicológico y social".

Por último, el farmacéutico del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia), el doctor José María Alonso Herreros, ha reclamado "sistemas tecnológicos en los que los pacientes puedan facilitar esa información" a integrar en la HCE.

Con todo, y debido a que el 100 por cien de los pacientes elegibles deberían recibir el tratamiento que marca la guía clínica, es necesario actuar ante la variabilidad entre centros y comunidades autónomas. Al menos el 90 por ciento tendrían que diagnosticarse antes de que el daño visual sea irreversible y un mínimo de tres de cada cuatro deberían tener su experiencia registrada en la HCE. Alcanzar estos objetivos requiere también sensibilizar y elevar la prioridad de estas patologías entre las autoridades sanitarias y la sociedad en general, uno de los principales propósitos de 'OFTIMUM'.