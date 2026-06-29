El miedo a crecer no dura para siempre: así evolucionó entre los millennials

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Muchos millennials, en su juventud, temían crecer más que las generaciones anteriores, pero según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología y realizada por expertos de la Universidad de Auburn (Estados Unidos) han superado esta etapa con el paso del tiempo.

El estudio, publicado en la revista 'Developmental Psychology', examina cómo los "miedos a la madurez" cambiaron entre los estudiantes universitarios entre 1982 y 2002, y luego entre esas mismas cohortes 20 años después. En general, los investigadores descubrieron que las generaciones más recientes de estudiantes universitarios temían crecer más que sus predecesores. Sin embargo, en todas las generaciones, esos miedos disminuyeron a medida que los participantes envejecían.

"Nuestros hallazgos sugieren que los temores sobre envejecer no son necesariamente permanentes; parecen disminuir para muchas personas a medida que adquieren experiencia en el desempeño de roles y responsabilidades adultas", reafirma la autora del estudio, April Smith, doctora de la Universidad de Auburn.

Al mismo tiempo, las generaciones más recientes de estudiantes universitarios reportaron consistentemente mayores temores relacionados con la madurez, lo que sugiere que factores sociales más amplios, como la incertidumbre económica, las presiones sociales y las preocupaciones sobre el futuro, pueden estar influyendo en la forma en que los jóvenes perciben la adultez".

Smith y sus colaboradores analizaron datos de un total de 1.200 estudiantes universitarios recopilados en 1982, 1992 y 2002. La encuesta pedía a los participantes que calificaran su grado de acuerdo con afirmaciones como "Ojalá pudiera volver a la seguridad de la infancia" y "La época más feliz de la vida es la infancia".

ENFRENTARSE AL "MONSTRUO" DE LA ADULTEZ

En general, tanto entre hombres como entre mujeres, los estudiantes universitarios de 2002 (millennials) presentaban niveles significativamente más altos de temor a la madurez que los de 1992 (Generación X), y los estudiantes universitarios de 1992 presentaban niveles más altos que los de 1982 (baby boomers).

Los participantes respondieron las mismas preguntas 20 años después (en 2002 para los baby boomers, en 2012 para los estudiantes de la Generación X y en 2022 para los millennials). Los investigadores descubrieron que el miedo a la madurez disminuía con la edad en casi todas las cohortes, tanto en hombres como en mujeres; la única excepción fueron los hombres nacidos en 1982.

Esta disminución fue mucho más pronunciada en las cohortes más jóvenes que en las mayores, de modo que todas las generaciones presentaban niveles más similares al llegar a la mediana edad.

Esto podría deberse a que, en general, los miedos de las personas tienden a disminuir al enfrentarse al resultado temido (en este caso, el envejecimiento). Los adultos jóvenes pueden temer envejecer, en parte, porque lo perciben como algo que escapa a su control, y esos miedos pueden desaparecer a medida que alcanzan seguridad e independencia económica y afrontan con éxito las responsabilidades de la vida adulta.

Según Smith, la pregunta más importante que queda sin respuesta es por qué las generaciones más jóvenes manifestaron mayores temores relacionados con la madurez.

"Nuestro estudio demuestra que existen estas diferencias generacionales, pero no nos dice con exactitud qué las provoca. Las investigaciones futuras deberían examinar el papel de factores como la incertidumbre económica, las preocupaciones climáticas, las grandes perturbaciones sociales como la pandemia de COVID-19 y la creciente influencia de las redes sociales", comentan los investigadores.

"Si la gente percibe el futuro como cada vez más incierto, es lógico que envejecer resulte más desalentador que para las generaciones anteriores", concluye.