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MADRID 18 (EUROPA PRESS)

El número que marca la báscula no siempre refleja por completo el estado de salud de una persona. El índice de masa corporal (IMC) es una de las medidas más utilizadas para evaluar el exceso de peso, pero no permite conocer cómo se distribuye la grasa en el organismo. Por eso, el perímetro de la cintura puede aportar información adicional sobre los riesgos asociados a la acumulación de grasa abdominal.

Un amplio estudio realizado con más de 17 millones de adultos y publicado por expertos de la Universidad Católica Kwandon (Corea del Sur) en la revista 'Journal of Epidemiology & Community Health' revela que tanto las cinturas grandes como las muy pequeñas están relacionadas con un mayor riesgo de muerte en un amplio rango de pesos corporales.

TANTO UNA CINTURA GRANDE COMO UNA DEMASIADO PEQUEÑA SE RELACIONAN CON MÁS MORTALIDAD

Sin embargo, los hallazgos sugieren que una cintura más delgada en las personas con sobrepeso puede reducir este riesgo de manera más efectiva que la pérdida de peso por sí sola.

Si bien el índice de masa corporal (IMC) es la métrica más utilizada para medir la obesidad, los investigadores señalan que se recomiendan medidas adicionales, como el perímetro de la cintura y la relación cintura-cadera o cintura-estatura. Sin embargo, la utilidad clínica del perímetro de cintura se ha visto obstaculizada por umbrales rígidos (102 cm o más para hombres blancos y 88 cm o más para mujeres blancas, por ejemplo), que no tienen en cuenta las variaciones de edad e IMC.

Partiendo de la base de que la muerte por cualquier causa podría reflejar mejor todo el espectro de riesgos para la salud asociados con el exceso de grasa corporal, los investigadores se propusieron evaluar la asociación combinada entre el IMC y la circunferencia de la cintura con la muerte por cualquier causa, estratificada por sexo y edad.

Se basaron en datos de 17.252.815 adultos del Servicio Nacional de Seguro Médico (NHIS) de Corea del Sur. Los participantes recibieron chequeos médicos rutinarios cada dos años, que incluyeron mediciones de la circunferencia de la cintura y del IMC entre 2009 y 2010. Se realizó un seguimiento de su supervivencia hasta su fallecimiento o el 30 de junio de 2024, lo que ocurriera primero.

En 2009-10, la edad promedio entre las mujeres fue de 49 años y entre los hombres de 47. La circunferencia de cintura promedio fue de 76,4 y 83,8 cm, y el IMC promedio de 23 y 24, respectivamente. La circunferencia de cintura se dividió en intervalos de 5 cm dentro de cada una de las 15 categorías de IMC, que abarcaban desde 12 hasta 50 kg. Durante un período de seguimiento promedio de casi 14 años, fallecieron 955.725 hombres (casi el 11%) y 615.825 mujeres (casi el 7,5%).

Entre los hombres, el tamaño promedio de la cintura aumentó hasta los 50 años y disminuyó después de los 70. Entre las mujeres, el tamaño promedio de la cintura aumentó desde los 20 hasta los 70 años, después de lo cual disminuyó. Se observó una relación en forma de U entre la circunferencia de la cintura y el riesgo de muerte, con el menor riesgo asociado a una circunferencia de cintura de 80-94 cm en hombres y de 75-89 cm en mujeres.

El IMC siguió un patrón similar, con el menor riesgo de muerte asociado a un IMC de 24-28 en hombres y de 23-27 en mujeres. Sin embargo, tanto una cintura grande como una muy pequeña se asociaron con un mayor riesgo de muerte en todas las categorías de IMC y en todas las edades, aunque esta asociación fue más fuerte en edades avanzadas, particularmente entre las mujeres de 75 años o más.

Entre las personas con una circunferencia de cintura igual o superior a la media para su sexo, edad e IMC, cada aumento de 5 cm en el tamaño de la cintura se asoció con un riesgo de muerte un 16% mayor en los hombres y un riesgo de muerte un 14% mayor en las mujeres.

En personas con peso normal, pero con una cintura grande, una reducción de 5 cm en el tamaño de la cintura y una pérdida de peso del 8 al 10% (IMC 2 unidades menor) generalmente no se asoció con un menor riesgo de muerte. Pero en aquellos que tenían un ligero sobrepeso y una cintura grande según su IMC, una pérdida de peso del 7-8% se asoció con un menor riesgo de muerte, mientras que una reducción de 5 cm en el tamaño de la cintura, pero con el mismo IMC, se asoció con un riesgo de muerte aún menor.

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer una relación de causa y efecto, pero si se confirma que existe una relación causal, "nuestros análisis conjuntos detallados delimitan cómo difiere el manejo óptimo de la adiposidad para la longevidad según los perfiles de IMC [circunferencia de la cintura], lo que proporciona una base empírica para el manejo individualizado de la obesidad", escriben los investigadores.

LA GRASA ABDOMINAL Y LA MASA MUSCULAR PODRÍAN EXPLICAR ESTA RELACIÓN

Para explicar sus hallazgos, los investigadores señalan que una cintura más delgada, sin pérdida de peso, indica una disminución de la grasa visceral junto con un aumento de la masa magra. Además, el aumento de la masa muscular está relacionado con una mejor capacidad cardiorrespiratoria, factores que, de forma independiente, reducen el riesgo de muerte.

Por otro lado, una cintura más delgada y la pérdida de peso suelen ser consecuencia de la restricción calórica, y quienes no son obesos pierden proporcionalmente más masa muscular que quienes sí lo son, lo que podría contrarrestar los beneficios de la pérdida de grasa visceral, añaden.

Por ello, "en individuos con peso normal o sobrepeso, pero con un exceso de circunferencia de cintura específico para el IMC (en particular, aquellos en las categorías más altas de circunferencia de cintura), la reducción de la circunferencia de cintura sin necesariamente buscar la pérdida de peso pareció conferir un mayor beneficio de supervivencia que la pérdida de peso acompañada de la reducción de la circunferencia de cintura", concluyen.