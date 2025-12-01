Archivo - Corazón. - ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas con VIH presentan casi el doble de riesgo de infarto agudo de miocardio que la población general, incluso controlando otros factores de salud e independientemente de la edad o el sexo, según un estudio poblacional liderado por investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, el Hospital del Mar Research Institute y del Institut Català de la Salut (ICS).

El trabajo, que se ha presentado en el XVI Congreso Nacional de GeSIDA, confirma la necesidad de reforzar la prevención y el control de los factores cardiovasculares en las personas con VIH, incluso en aquellas con el virus controlado por tratamiento antirretroviral.

Los investigadores analizaron datos clínicos procedentes de la base SIDIAP, que recopila información sanitaria de más de ocho millones de personas en Cataluña. Se compararon 10.326 personas con VIH (PWH) con 30.978 personas sin infección, emparejadas por edad y sexo, y se siguió la incidencia de infarto de miocardio entre 2007 y 2019.

Los resultados muestran que las personas con VIH presentaron una tasa de infarto agudo de miocardio de 34,4 por cada 1.000 personas al año, frente a 17,6 por cada 1.000 en la población sin VIH. Incluso tras ajustar los datos por factores de riesgo clásicos como la edad, el colesterol, la hipertensión, la diabetes o el consumo de tabaco, el riesgo siguió siendo casi el doble.

El estudio también detectó diferencias relevantes en el perfil metabólico de las personas con VIH: mayor frecuencia de tabaquismo activo (71,7% frente a 50,6%); peores niveles de colesterol HDL (44,2% con valores bajos frente a 17,4%); triglicéridos más elevados y menor índice de masa corporal (IMC).

Desde Gwsida afirman que estos resultados reflejan un estado metabólico menos favorable y una mayor presencia de comorbilidades en las personas que viven con el virus. Implicaciones para la salud cardiovascular en el VIH El trabajo concluye que la infección por VIH en sí misma constituye un factor independiente de riesgo cardiovascular, lo que sugiere que el virus y/o su tratamiento pueden provocar alteraciones inflamatorias y metabólicas que favorecen el daño arterial.

Por ello, los autores subrayan la importancia de evaluar y tratar de forma específica el riesgo cardiovascular en las personas con VIH, integrando la salud del corazón como parte esencial del seguimiento clínico de estos pacientes.