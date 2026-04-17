Las personas con VIH no tienen más riesgo de cáncer tras un trasplante hepático, según un estudio multicéntrico español - CIBER

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas con VIH no tienen más riesgo de cáncer tras un trasplante hepático, según ha revelado un estudio multicéntrico liderado por el Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y gestionado por la Fundación de ambas y equipos de los Centros de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) y de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).

"Estos resultados contribuyen a disipar una de las principales preocupaciones históricas en torno al trasplante de órganos sólidos en personas con VIH", ha indicado el jefe de grupo del primero de estos CIBER en el Hospital Clinic de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el doctor José María Miró, quien ha liderado este trabajo prospectivo.

A su juicio, esta es "la posibilidad de que la inmunosupresión necesaria para evitar el rechazo, sumada a la alteración inmunológica asociada al virus, incrementara de forma sustancial el riesgo oncológico". "La evidencia generada indica que, en el contexto actual de tratamiento antirretroviral eficaz y seguimiento especializado, esta población no presenta un perfil de riesgo diferencial", ha asegurado.

Por tanto, esta investigación, realizada con más de 1.000 receptores de trasplante y que ha sido publicada en la revista especializada 'Clinical Infectious Diseases', que pertenece a la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus siglas en inglés), aporta evidencia sólida sobre los beneficios del trasplante de órganos en esta población.

Para llegar a ella, se ha analizado la aparición de tumores por primera vez tras el trasplante en una cohorte de 272 receptores con VIH y 816 receptores sin infección, todos ellos trasplantados de hígado entre 2002 y 2012 y seguidos durante un periodo prolongado que ha superado los cinco años de mediana. De este estudio se ha excluido la recurrencia del carcinoma hepatocelular y los cánceres cutáneos no melanoma, centrándolo en tumores sólidos y hematológicos clínicamente más relevantes.

RESULTADOS

A pesar de que las personas con VIH eran algo más jóvenes en el momento del trasplante, la incidencia de cáncer fue comparable entre ambos grupos, según revela este trabajo, que muestra que, durante el seguimiento, el 5,9 por ciento de estos pacientes y el 7,5 por ciento de las personas no infectadas desarrollaron un tumor maligno, una diferencia que no alcanzó significación estadística. De hecho, la incidencia acumulada a cinco y 10 años fue prácticamente idéntica en ambos grupos, situándose sobre al 6 y entre el 12 y el 13 por ciento, respectivamente.

En cuanto a los tumores más frecuentes diagnosticados tras el trasplante, estos fueron el linfoma no Hodgkin, el cáncer de pulmón y los de cabeza y cuello, un patrón similar al descrito en la población general trasplantada. Además, no se observaron diferencias relevantes entre personas con y sin VIH en cuanto al momento de aparición, la distribución de los tipos tumorales y el estadio en el momento del diagnóstico de cáncer.

Por último, en esta investigación se ha hallado que la supervivencia tras el diagnóstico de cáncer tampoco varió según el estado serológico. El único factor asociado al desarrollo de tumores fue la mayor edad en el momento del trasplante, lo que refuerza la idea de que el riesgo está más vinculado al envejecimiento y a la exposición acumulada a factores carcinogénicos que a la infección por VIH en sí misma, han concluido los autores.