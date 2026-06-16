Las personas con trastornos mentales graves tienen más riesgo de demencia e ictus, según un estudio

Archivo - El grupo investigador a cargo del estudio. - CLÍNIC-IDIBAPS - Archivo

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el instituto de investigación Clínic-Idibaps ha revelado que las personas con trastornos mentales graves presentan un riesgo más elevado de desarrollar demencia a todas las edades y un mayor riesgo de ictus, especialmente entre los jóvenes y las personas de mediana edad.

El trabajo, publicado en la revista 'European Neuropsychopharmacology', se ha basado en datos de cerca de 700.000 personas de Catalunya y ha comparado la prevalencia de demencia e ictus entre personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor y personas sin diagnóstico psiquiátrico, informa el Clínic-Idibaps en un comunicado de este martes.

Los resultados muestran que la prevalencia de edad es "significativamente mayor" en el grupo con trastornos mentales graves en todos los grupos de edad, y que el riesgo de ictus es más elevado en adultos jóvenes y de mediana edad, aunque estas diferencias tienen a reducirse con el paso de los años.

El jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic y líder del grupo Trastornos bipolares y depresivos del Idibaps, Eduard Vieta, ha apuntado que el estudio confirma que los trastornos están "estrechamente relacionados" con otras enfermedades neurológicas y cardiovasculares.

El trabajo abre la puerta a mejorar la detección precoz de complicaciones neurológicas y cardiovasculares en personas con trastornos mentales graves, con el objetivo final de reducir su morbididad y mejorar la calidad de vida de estas personas.