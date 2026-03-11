Archivo - Experta señala que hasta un 9% de personas podría tener síntomas de estrés postraumático años después del desencadenante - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Ana Benito, ha advertido de que "entre el 5 y el 9 por ciento" de personas "podría seguir presentando síntomas" de trastorno de estrés postraumático (TEPT) "años después" del desencadenante, "requiriendo apoyo continuado".

La mayoría de los ciudadanos que experimentan una experiencia traumática se recuperan con el tratamiento adecuado, ha indicado, no obstante, la también psicóloga clínica del Hospital General Universitario de Valencia, en relación con este tipo de vivencias, ante el que es normal presentar reacciones y síntomas de temor y ansiedad.

Entre los síntomas del TEPT, la SEPD ha indicado algunos, como las imágenes, pesadillas o recuerdos intrusivos; las evitaciones de todo aquello que recuerde al evento traumático; el estado de hipervigilancia y de alerta; la reactividad emocional y los pensamientos y el estado de ánimo negativos. Estos causan gran malestar y deterioro funcional.

Así, ante graves tragedias, como la de Adamuz, hasta un 20 por ciento de las personas que las viven en primera persona puede desarrollar este trastorno mental. Según datos de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a los 11 meses de la DANA, más del 27 por ciento de los adultos afectados presentaba síntomas compatibles con este trastorno.

PATOLOGÍA DUAL

Además, se ha destacado que el apoyo continuado es fundamental, ya que si no se trata correctamente el TEPT, multiplica el riesgo de desarrollar otros trastornos mentales, como la depresión mayor, los trastornos de ansiedad y las adicciones, especialmente a sustancias como el alcohol, el cannabis y los opioides, lo que se conoce como patología dual.

En este contexto, la SEPD ha informado de que hasta el 80 por ciento de las personas con este trastorno pueden desarrollar, al menos, otro trastorno mental adicional. De hecho, se estima que entre el 36 y el 52 por ciento de las personas con TEPT puede presentar alguna adicción, y esta relación también se da a la inversa: entre el 26 y el 52 por ciento de las personas atendidas por adicciones puede presentar también TEPT.

"Actualmente, se formulan tres hipótesis complementarias para esta relación bidireccional y compleja", ha destacado Benito, que ha agregado que "el TEPT puede aumentar la probabilidad de consumir sustancias como 'automedicación' o evasión de la angustia". Añadido a ello, "las adicciones pueden aumentar la probabilidad de sufrir eventos traumáticos" y, por último, "ambos trastornos mentales comparten una vulnerabilidad común, procesos biopsicosociales comunes que aumentan la probabilidad de sufrir ambos trastornos", ha explicado.

Por todo ello, considera necesario que los pacientes reciban un tratamiento "integral e integrado" de ambos trastornos a la vez, por parte del mismo equipo y en el mismo servicio de atención a la Salud Mental. Todo "con un equipo multidisciplinar, que combine las intervenciones psicológicas, farmacológicas y sociosanitarias que han demostrado eficacia", ha concluido.