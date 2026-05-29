Las personas fumadoras crónicas no están preparadas para dejar de fumar

Los investigadores Xavier Castells, Roberto Chalela, Jose María Maiques, Adrià Moncusí, Maria Sala, Andrea Buron. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en 'Archivos de Bronconeumologia' destaca que el 75% de seleccionados para participar en un programa de cribaje de cáncer de pulmón por alto riesgo de desarrollar la enfermedad quieren dejar el tabaco, pero que el 80% descarta hacerlo si la prueba sale negativa, lo que "evidencia que la intención de dejar el hábito no implicar estar preparado para abandonarlo".

El trabajo lo han llevado a cabo investigadores del Hospital del Mar, el Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IdiapJGol), el Idibell y Erasmus MC-University Medical Center de Rotterdam (Países Bajos), y es "el primero" de este tipo en España, han informado este viernes los centros participantes en un comunicado con motivo el 31 de mayo del Día Mundial Sin Tabaco.

El epidemiólogo e investigador del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y RICAPPS, Adrià Moncusí, ha dicho que concluyen que "querer dejar de fumar no implica estar preparado para hacerlo, ya sea porque un resultado negativo se interpreta como un permiso para continuar fumando, o porque la larga dependencia de la nicotina dificulta dar el paso".

Según el estudio, la percepción que los participantes tenían del riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón era bajo: solo el 35% se veía en riesgo, mientras que el 40% no estaban de acuerdo con que se les considerara personas de riesgo y, de hecho, el 62% no se preocupaban por la posibilidad de sufrir esta enfermedad, una percepción más extendida entre los hombres.

Para el catedrático de Salud Pública de la UPF e investigador del HMRIB y RICAPPS, Xavier Castells, es necesario potenciar los programas para dejar de fumar para garantizar el éxito de los programas de cribaje.

El médico adjunto del Servicio de Pneumología del Hospital del Mar, Roberto Chalela, ha añadido que el cribaj ees una "oportunidad única" para coordinar atención primaria, hospital y salud pública para reducir el tabaquismo, detectar precozmente el cáncer y abordar los múltiples hallazgos incidentales que acumulan algunos fumadores.