¿Cómo las personas enfrentan dilemas morales? Ni el corazón, ni el cerebro tienen la última palabra

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Alguna vez te has encontrado tomando una decisión moral mientras consideras no solo lo que tú piensas, sino también lo que los demás esperarían de ti? Un nuevo estudio ha puesto de manifiesto que, cuando enfrentamos dilemas éticos, no solo nos guiamos por nuestras propias convicciones.

LA CONEXIÓN ENTRE TU CUERPO Y LAS DECISIONES ÉTICAS QUE TOMAS

Las personas suelen evaluar sus preferencias y las de los demás antes de tomar decisiones en dilemas morales, según un nuevo artículo de la Universidad de Corea (Corea del Sur).

Los investigadores han teorizado sobre cómo las personas enfrentan dilemas morales, pero faltan datos experimentales. En este nuevo trabajo publicado en 'JNeurosci', JuYoung Kim y Hackjin Kim, de la Universidad de Corea, presentan lo que afirman son los primeros datos experimentales que abordan la cuestión de cómo las personas enfrentan dilemas morales.

Los investigadores evaluaron la conciencia de los participantes del estudio sobre sus propias señales corporales y su alineamiento con las preferencias morales de grupos desconocidos en diferentes escenarios.

EL CONSENSO GRUPAL ES IMPORTANTE EN LA TOMA DE DECISIONES

La conciencia de los estados internos se midió mediante autoinformes y autoevaluaciones de los latidos del corazón. El consenso grupal se midió por el número de participantes que seleccionaron la misma opción ética en varios escenarios. Los investigadores encontraron un vínculo entre la conciencia corporal interna y la toma de decisiones alineadas con el consenso grupal.

Este vínculo fue mediado por estados de actividad cerebral durante el descanso que presentaron actividad en regiones cerebrales asociadas con el procesamiento autorreferencial y la atención interna.

Por lo tanto, según los autores, este nuevo vínculo entre la sensibilidad al estado interno y el alineamiento moral puede influir en las intuiciones morales que una persona desarrolla a medida que aprende las expectativas morales de los demás.