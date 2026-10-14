Las personas con buen oído para los sonidos aprenden mejor los idiomas

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio revela que las personas con mayor capacidad para percibir detalles sutiles en el sonido, lo que se conoce como precisión auditiva, pueden dominar la pronunciación de nuevos idiomas de forma más rápida y precisa que otros estudiantes, según investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) y la Universida de Tohoku (Japón).

Incluso al escuchar una voz humana, el cerebro de algunas personas no procesa inmediatamente los nuevos sonidos como 'lenguaje', sino que los interpreta como señales acústicas desconocidas. Esta capacidad podría ser una de las claves para dominar con éxito la pronunciación de un nuevo idioma.

Los investigadores, que han publicado su trabajo se recoge en 'Journal of Experimental Psychology', midieron la precisión auditiva de 67 estudiantes japoneses de inglés, evaluando su capacidad para detectar pequeñas diferencias acústicas, como cambios en el tono, la duración y la entonación, en sonidos que no son del habla.

Posteriormente, utilizaron la tecnología de resonancia magnética funcional (RMf) para medir la actividad cerebral de los participantes mientras intentaban distinguir entre las vocales inglesas /æ/ (como la 'a' en 'cat') y /?/ (como la 'uh' en 'cup'). Ninguno de estos sonidos se corresponde directamente con las vocales japonesas. En una segunda tarea, los participantes distinguieron diferencias sutiles similares en sonidos que no eran del habla.

Los resultados mostraron que los estudiantes con mayor precisión auditiva dependían menos del sistema sensoriomotor izquierdo del cerebro (implicado en el procesamiento del lenguaje) al procesar sonidos de lenguas extranjeras. Sus patrones de actividad cerebral eran similares a los que se producen al procesar sonidos no verbales. Con menor interferencia de los patrones preexistentes de su lengua materna, a estos estudiantes les resultaba más sencillo procesar con precisión los nuevos sonidos.

En cambio, los resultados de la resonancia magnética funcional (fMRI) mostraron que los estudiantes con menor precisión auditiva recurrían más a la red sensoriomotora izquierda del cerebro al escuchar sonidos de un idioma extranjero. Utilizaban los patrones de pronunciación de su lengua materna al procesar sonidos desconocidos de otro idioma.

El autor principal, el doctor Kazuya Saito-van Poeteren (Instituto de Educación de la UCL), comenta: "Los estudiantes con una buena capacidad auditiva pueden percibir las diferencias sonoras de un idioma extranjero de forma objetiva, sin procesarlo inmediatamente como 'lenguaje'. En cambio, sus cerebros analizan la información acústica en sí misma, y ??esta podría ser la clave de por qué algunas personas aprenden idiomas nuevos con más facilidad que otras".

A esto añade: "La mayoría de las personas abordan el aprendizaje de idiomas extranjeros memorizando vocabulario y escuchando conversaciones, pero nuestro estudio indicó que los estudiantes de idiomas también podrían beneficiarse del entrenamiento de las habilidades auditivas que sustentan el aprendizaje de idiomas en sí mismo. La enseñanza de lenguas extranjeras debería ir más allá de un enfoque basado en 'más práctica' y avanzar hacia uno que desarrolle la capacidad auditiva de los alumnos para el aprendizaje de idiomas, de acuerdo con sus características auditivas".

El equipo de investigación pretende desarrollar una nueva forma de entrenamiento combinado de lenguaje y audición, diseñada para mejorar la capacidad de detectar sutiles diferencias en el tono y otras propiedades acústicas.