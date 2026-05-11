Las personas con autismo tienen más riesgo de sufrir problemas de salud física, según un estudio

Los investigadores del estudio - IRB CATSUD

TARRAGONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una investigación basada en el análisis de datos genéticos de cientos de miles de personas ha identificado que las personas con autismo tienen más riesgo de sufrir problemas de salud física, informa el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), antes IISPV, en un comunicado este lunes.

Publicada en 'Molecular Psychiatry', ha identificado conexiones genéticas "ocultas" entre el trastorno del espectro autista (TEA) y diversas enfermedades cardiometabólicas, como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el colesterol.

El estudio ha sido impulsado por personal investigador del Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), de Tarragona, y del IRB CatSud, de Reus (Tarragona), con la colaboración de la Universidad de Oslo (Noruega) y con participación de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Los resultados muestran que algunos de los mismos factores genéticos que influyen en el autismo están también implicados en trastornos metabólicos, como el aumento de peso o la diabetes, y lo hacen en la misma dirección, lo que sugiere que existen mecanismos biológicos compartidos que conectan la salud mental y la física.

Cuando se analizan factores relacionados con la salud cardiovascular, como la presión arterial, la "relación es más compleja": en estos casos, los mismos factores genéticos pueden tener efectos opuestos, lo que sugiere que los mecanismos implicados son distintos y todavía no se conocen bien.

Los investigadores también han identificado más de un centenar de regiones del genoma implicadas en estas conexiones, lo que abre "nuevas vías para entender mejor cómo interactúan el cerebro y el cuerpo".