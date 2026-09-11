Las personas con autismo tienen una esperanza de vida 14 años menor en Estados Unidos: un estudio identifica las causas

Archivo - Niño autista. - XESAI/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Históricamente, la investigación sobre el autismo se ha centrado en la biología, la genética, los factores de riesgo ambientales y el diagnóstico, prestando menos atención a las consecuencias para la salud a largo plazo, cruciales para comprender la historia natural del trastorno y desarrollar programas de intervención.

Ahora, hallazgos ponen de manifiesto importantes disparidades en la esperanza de vida e identifican causas de exceso de mortalidad que podrían ser prevenibles.

Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en Estados Unidos tienen una esperanza de vida 14 años menor, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y la Universidad de Colorado Anschutz, ambas en Estados Unidos.

El estudio ofrece una de las primeras estimaciones a gran escala de las tasas de mortalidad y la esperanza de vida específicas por edad entre las personas con TEA. Los resultados se publican en 'JAMA Network Open'.

"El autismo es una condición compleja que dura toda la vida y que supone un coste considerable para el sistema sanitario estadounidense", asegura Guohua Li, doctora en Salud Pública y médica, profesora de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. "Desde finales de la década de 1980 se ha informado de un mayor riesgo de mortalidad en personas con trastorno del espectro autista, pero la esperanza de vida de esta población seguía siendo desconocida debido a la falta de datos suficientes sobre las tasas de mortalidad específicas por edad".

Para examinar la esperanza de vida y las causas del exceso de mortalidad, los investigadores analizaron datos del Sistema de Información Estadística de Medicaid Transformado y del Sistema de Información Estadística del Programa de Seguro Médico Infantil. Los datos mejorados de Medicaid incluyen información sobre mortalidad vinculada al Índice Nacional de Defunciones para los beneficiarios de los 50 estados y el Distrito de Columbia desde el año 2000 hasta el 2020.

Durante el período de estudio de 21 años, 2.048.046 personas con TEA se inscribieron en Medicaid. De ellas, el 76% eran hombres; el 49% eran blancos no hispanos, el 15% eran negros no hispanos y el 17% eran hispanos. Un total de 18.268 beneficiarios de Medicaid con TEA fallecieron entre 2000 y 2020.

La esperanza de vida al nacer para los beneficiarios de Medicaid con TEA fue de 64,9 años, 5,6 años menos que la de la población general de Medicaid y 13,8 años menos que la de la población general de EE. UU. Las estimaciones fueron similares en general entre los distintos sexos y grupos raciales y étnicos, aunque la diferencia con respecto a la población general fue mayor en las mujeres que en los hombres.

La esperanza de vida entre los beneficiarios de Medicaid con TEA aumentó en 1,7 años durante el período de estudio, pasando de 63,9 años en 2000-2004 a 65,6 años en 2015-2019. Sin embargo, la brecha en comparación con la población general de Medicaid y la población general de EE. UU. persistió.

Los beneficiarios de Medicaid con trastorno del espectro autista (TEA) presentaban un riesgo de mortalidad un 44% mayor que otros beneficiarios de Medicaid. El exceso de mortalidad se observó en la mayoría de las categorías de enfermedades y afecciones de salud, con un riesgo particularmente elevado debido a la gripe, la desnutrición, la neumonitis, los accidentes no relacionados con el transporte, el ahogamiento y la neumonía.

Los investigadores también descubrieron que, en comparación con la población general, las mujeres autistas experimentaban un mayor déficit en la esperanza de vida que los hombres autistas, asociado en gran medida a mayores tasas de comorbilidades psiquiátricas y al exceso de mortalidad relacionado.

"La esperanza de vida de la población autista inscrita en Medicaid en Estados Unidos es de aproximadamente 65 años, la misma que la de la población general en Haití o Angola", asegura Carolyn DiGuiseppi, doctora en medicina y profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Colorado. "Este hallazgo es preocupante".

"La buena noticia es que gran parte del exceso de mortalidad entre las personas con TEA se puede evitar mediante una mejor asistencia social, atención primaria y servicios domiciliarios y comunitarios", concluye Li, quien también es profesor de anestesiología en el Vagelos College of Physicians and Surgeons.