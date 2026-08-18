El perímetro de cintura, una forma sencilla y eficaz de detectar riesgos asociados a la obesidad

Archivo - Imagen de recurso de una mujer midiendo circunferencia de su abdomen. - ETERNALCREATIVE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de Universidad de Rutgers (EEUU) ha demostrado que medir el perímetro de la cintura puede ser una de las formas más sencillas y eficaces de detectar los riesgos para la salud relacionados con la obesidad.

El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', descubrió que combinar el índice de masa corporal (IMC) con la circunferencia de la cintura, o utilizar solo la circunferencia de la cintura, arrojó resultados tan buenos como una nueva definición de obesidad propuesta que incorpora múltiples medidas corporales.

Los resultados sugieren que una medición rápida de la cintura podría proporcionar a los médicos y a los pacientes una herramienta práctica para identificar cantidades potencialmente poco saludables de grasa corporal y los riesgos para la salud asociados.

"Si bien la talla de la ropa no es lo mismo que una medición precisa de la circunferencia de la cintura, puede ser una señal temprana de niveles poco saludables de grasa corporal. Medir tu cintura, junto con tu peso, puede ayudar a identificar riesgos para la salud de manera más temprana y brindar la oportunidad de reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer", ha afirmado Aayush Visaria , miembro del profesorado del Centro de Clima, Salud y Atención Médica Rutgers Health-RWJBarnabas y autor principal del estudio.

Así, investigadores de Rutgers Health evaluaron datos de 1.900 adultos estadounidenses de entre 20 y 59 años que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición. El estudio comparó varios métodos para diagnosticar la obesidad, junto con un método de alta precisión para medir la grasa corporal.

Analizaron un marco de evaluación de la obesidad propuesto recientemente por un grupo multidisciplinario de expertos independientes, que incorpora el IMC, la circunferencia de la cintura, la relación cintura-estatura y la relación cintura-cadera. Si bien dicho marco identificó a más personas con exceso de grasa corporal, los investigadores descubrieron que enfoques más sencillos lograban una precisión similar.

Una definición basada en el IMC o en la circunferencia de la cintura mostró un mejor equilibrio entre la identificación correcta de personas con obesidad y la prevención de diagnósticos falsos positivos. La circunferencia de la cintura por sí sola tuvo un rendimiento casi igual de bueno.

UNA MEDIDA FÁCIL DE OBTENER

Los investigadores afirman que la circunferencia de la cadera, una de las medidas requeridas por el nuevo marco propuesto, rara vez se registra en la práctica clínica habitual. Sin embargo, la circunferencia de la cintura se reconoce cada vez más en las guías clínicas y es relativamente fácil de obtener en la atención primaria, aseguran.

"Nuestros hallazgos demuestran que no necesariamente se necesitan múltiples mediciones complejas para identificar los riesgos para la salud relacionados con la obesidad", afirma Visaria, quien también es instructora en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers.

"La medición del perímetro de la cintura proporciona gran parte de la información necesaria y es factible tanto para los médicos como para los pacientes", ha añadido.

El estudio también reveló que el IMC por sí solo no detectaba a un número considerable de personas que cumplían los criterios de grasa corporal para la obesidad, lo que refuerza la preocupación de que el IMC no refleja completamente las diferencias en la composición corporal o la distribución de la grasa.

Los investigadores afirman que los resultados podrían ayudar a fundamentar futuras recomendaciones para la detección de la obesidad y a respaldar un uso más generalizado de la medición de la cintura en la atención médica rutinaria.