La pérdida de bienestar asociada a insomnio subclínico supone casi 6.500 euros por persona y año, según estudio de Cigna - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La e-health manager de la compañía aseguradora Cigna Healthcare, la doctora Daniela Silva, ha señalado que la pérdida de bienestar asociada al insomnio subclínico o leve "equivale a dejar de recibir 6.407 euros al año" por persona, lo que afecta al 37,65 por ciento de los españoles, dato que ha extraído del estudio propio 'Impacto socioeconómico del insomnio en España'.

"Esta cifra se dispara en insomnio moderado y grave", ha indicado en relación con el trabajo elaborado por la entidad de análisis económico Misura Economics y que ha contado con el aval de la Alianza por el Sueño. Presentado este martes en Madrid, muestra que la pérdida de bienestar tiene un impacto de 15.770 euros en el primer caso y de 43.073 en el segundo.

Silva, quien ha explicado que las cifras económicas se han obtenido a través de "una fórmula matemática para calcular el coste monetario de la pérdida de bienestar asociada al insomnio", ha subrayado que no existía información previa al respecto.

No obstante, sí ha acudido a datos de un estudio publicado en 2023 por RAND, que cifraba en el 43,4 por ciento el porcentaje de población con insomnio y en un coste de 13.835 millones de euros en pérdidas de productividad en el lugar de trabajo cuando es crónico, que se considera cuando se produce al menos tres días por semana y durante al menos tres meses.

Además, y también según la investigación previa, la pérdida económica del insomnio crónico equivale al 0,82 por ciento del PIB de 2025, mientras que el porcentaje se eleva al 12 por ciento cuando se analiza el coste agregado asociado al insomnio, con 207.722 millones.

UN 19,9% SUFRE FALTA DE SUEÑO MODERADA Y UN 5,4%, GRAVE

Por su parte, el estudio de Cigna, que ha sido realizado a través de una encuesta sobre una muestra de 1.630 adultos trabajadores en España, evidencia que el 39,75 por ciento de los participantes no padece insomnio, mientras que lo sufre de manera moderada el 19,9 por ciento. El grave registra el 5,4 por ciento.

Los resultados parten de "una valoración subjetiva de la calidad de vida" y sirven para "poner un precio" a las actividades que se dejan de realizar "como consecuencia de dormir mal", ha manifestado el presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) y miembro de la Alianza por el Sueño, el doctor Juan Carlos Rueda, quien ha recordado que, en España, 18 millones de personas tienen problemas de sueño.

En este contexto, ha sostenido que "llama la atención que el impacto del sueño, en prevalencia, es más frecuente en mujeres de forma general", concretamente "en mayores de 55 años es dónde más impacta el moderado o grave", cuando existe "un componente hormonal y perimenopáusico". "En hombres, entre los 25 y los 35 años", ha apuntado, para añadir que lo importante es un abordaje integral" que tenga en cuenta todo tipo de factores y que individualice por sexo.

Tras afirmar que las causas del mal sueño referidas en mayor medida han sido "pesadillas, cambios de temperatura y dolores generalizados", ha señalado que también influye "el ritmo de vida" y estar alejados del entorno y la biología propia. "Hemos perdido el contacto con la luz natural y los ritmos de alimentación", ha agregado, al tiempo que ha manifestado que todo ello "provoca alteraciones" que hacen que se duerma peor.

Las consecuencias de ello, cuando el insomnio se produce de forma grave, son que el 82,2 por ciento declara sufrir cansancio y también menor motivación, mientras que un 62,2 por ciento señala irritabilidad y un 60 por ciento, falta de concentración. Además, el 48,9 por ciento manifiesta dificultades para tomar decisiones.

A su juicio, el sueño debe ser una "prioridad" para las organizaciones, así como "dentro de la estructura de prevención de riesgos laborales", lo que ha sido compartido por Silva, que ha sostenido que la de Cigna es "trabajar en la prevención", siendo "uno de los pilares fundamentales", junto a la salud. Por ello, se ha llevado a cabo el estudio, ya que "el sueño es muy transversal" al afectar "a los demás pilares".

"Las personas con mayor grado de insomnio tienen una percepción de su salud mucho peor", ha continuado en relación con las conclusiones obtenidas, tras lo que ha subrayado que "solo el 16 por ciento de personas con insomnio grave" recurren a la terapia indicada, que es la cognitivo-conductual. "No hay suficientes psicólogos ni formación" al respecto, ha explicado.

FALTA DE ACCESO A TERAPIA CONGNITIVO-CONDUCTUAL

Al hilo, el experto europeo en Medina del sueño, el doctor Javier Albares, ha declarado que "no hay acceso en la Sanidad Pública a la terapia congnitivo-conductual" y "tampoco a nivel privado todo el mundo se lo puede permitir". "Todo ello lleva a problemas de benzodiacepinas", lo que "implica, a la larga, problemas de neurodegeneración", por lo que "hay que hacer un cambio", ha declarado.

"Hay muchos pacientes que no quieren medicación", ha afirmado, pero ha destacado que el médico, en ocasiones, "no tiene otro recurso". De hecho, el estudio recoge la estimación de un gasto anual en benzodiacepinas superior a los 100 millones de euros en España.

Un vez expuesto que es "imprescindible darle la importancia al sueño que merece" y "no normalizar" su falta, ha recordado que el principal problema asociado no es el insomnio, sino que "la gente no dedica las horas que necesita" a descansar. "El sueño no es algo que sea un lujo o algo de lo que podamos prescindir, es una necesidad fisiológica para nuestra salud mental y física", ha explicado, señalando que "repercute en el sistema cardiovascular" y en otros aspectos, como la eliminación de toxinas en el cerebro.

Debido a ello, ha animado a dormir "entre siete y ocho horas" y hacerlo en el mismo tramo horario, algo que se traduce en menos bajas y siniestralidad laboral, además de más productividad. Por su parte, ha instado a las empresas a "proteger la desconexión, dar previsibilidad de horarios y abrir una vía de apoyo a quien no consigue descansar".

Por último, la Marketing Manager de Cigna Heatlhcare España, Sara Moreno, ha subrayado que el estudio detallado supone "la continuación de la línea de trabajo del año pasado", en la que se analizó "el impacto de la alimentación en el sector laboral". Ahora, ha evaluado el padecimiento del insomnio, que supone dormir entre dos y cuatro horas menos que quienes no presentan problemas de sueño, dato que alcanza la franja entre las cuatro y las cinco horas en su forma grave.

Junto a ello, el estudio recoge que los fármacos con receta son el tratamiento más habitual para los problemas de sueño, ya que cuatro de cada 10 personas recurren a ellos. Mientras, las personas con insomnio acuden a Atención Primaria por este problema casi seis veces más que quienes no tienen dificultades para dormir.