Una pequeña tirita ultrasónica busca vigilar y tratar las lesiones medulares desde dentro

Archivo - Paciente entrando en una resonancia magnética. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras recibir una subvención de 13,48 millones de dólares (12,4 millones de euros) del Departamento de Defensa, un equipo de ingenieros y cirujanos de Johns Hopkins Medicine (Estados Unidos) ha publicado su primer estudio de prueba de concepto, que demuestra que implantar temporalmente un pequeño dispositivo ultrasónico en la zona de una lesión medular puede ser factible, seguro y potencialmente útil.

Estos hallazgos, que marcan un punto intermedio en un proceso de investigación multifacético para desarrollar y estudiar cómo podría utilizarse el dispositivo en la práctica clínica, se publican en 'Science Advances'.

"Cuando la biología de la lesión medular es local, nuestros dispositivos también deberían poder monitorizar y tratar la fisiología local", argumenta Amir Manbachi, investigador principal y profesor asociado de neurocirugía e ingeniería biomédica en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

UN IMPLANTE DEL TAMAÑO DE UNA TIRITA PARA VIGILAR LA MÉDULA ESPINAL

El dispositivo que Manbachi y los investigadores desarrollaron y estudiaron, denominado Sistema Multimodal de Ultrasonido para el Cuidado de Lesiones (MUSIC), está diseñado para mejorar la información sobre lo que ocurre en la zona de la lesión y sus alrededores tras la cirugía, y para apoyar las decisiones clínicas sobre la atención del paciente durante su recuperación en la unidad de cuidados intensivos.

Manbachi explica que el objetivo final del desarrollo y estudio del dispositivo es encontrar una manera de brindar apoyo a las personas durante su hospitalización y minimizar los riesgos de complicaciones, como sufrir un derrame cerebral, quedar ciegas o perder el control del movimiento, que podrían enfrentar durante la recuperación de una lesión medular.

Para lograrlo, el dispositivo se diseñó para funcionar también como una "resonancia magnética móvil" que podría evitar la necesidad de trasladar a los pacientes inmóviles en los días posteriores a su recuperación, a la vez que proporciona información a los equipos médicos de forma inmediata y según sea necesario, en lugar de en momentos puntuales.

El dispositivo tiene una doble función: ultrasonido diagnóstico (ecografía) y ultrasonido terapéutico (fisioterapia).

La función de diagnóstico por imagen del dispositivo proporciona información en tiempo real sobre el flujo sanguíneo y los cambios alrededor de la lesión medular, y permite analizar otras variables, como el líquido cefalorraquídeo y la acumulación de exceso de líquido, la respuesta del paciente a la medicación y lo que ocurre fuera de la zona lesionada, lo que puede aportar información sobre la evolución de la recuperación.

Este tipo de detección en tiempo real durante los días y semanas posteriores a la cirugía podría proporcionar información inmediata a los equipos médicos, a la vez que ayuda a personalizar las decisiones de tratamiento.

El ultrasonido terapéutico (también conocido como ultrasonido focalizado) es el aspecto más futurista y experimental del dispositivo, que se ha estudiado por su potencial para identificar y responder a los cambios en el flujo sanguíneo en el lugar de la lesión y sus alrededores (cuando el flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos alrededor del área afectada cae por debajo o por encima de los niveles aceptables).

UNA TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL QUE YA HA SUPERADO SU PRIMERA PRUEBA EN ANIMALES

Este dispositivo de ultrasonido, que recibió la designación de Dispositivo Innovador de la FDA en 2023, tiene el tamaño de una pequeña tirita y puede colocarse sobre la médula espinal en el lugar de la lesión durante la cirugía prevista tras una lesión medular. Esta publicación informa sobre el primer estudio de prueba de concepto en animales que demuestra que MUSIC pudo implantarse temporalmente y proporcionar información en tiempo real sobre el flujo sanguíneo y las imágenes alrededor del sitio donde se encuentra.

"El tiempo es crucial para la recuperación. Esta investigación representa una fusión de múltiples industrias, disciplinas y aplicaciones que, según nuestra visión, tiene el potencial de optimizar y personalizar la atención que recibe una persona después de su cirugía, lo que podría respaldar y mejorar sus resultados de salud meses e incluso años después", apunta el doctor NicholasTheodore, ex neurocirujano de Johns Hopkins y actual profesor adjunto de medicina, quien creó el dispositivo junto con Manbachi.