Los péptidos y la función renal predicen la recuperación en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los valores de péptidos al alta, la evolución del riñón y la causa de la insuficiencia cardíaca (IC) pueden predecir el pronóstico y la recuperación miocárdica en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, según tres análisis realizados con datos del Registro COMFE de dos hospitales universitarios españoles, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia y el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, entre los años 2021 y 2023.

Estos trabajos fueron financiados mediante becas no restringidas de AstraZeneca y se publicaron en 'Life' (2025), 'Open Heart' (2026) y 'Biomedicines' (2025). Uno de los estudios se centró en la valoración en sangre del NT-proBNP, que suele subir cuando el corazón está sometido a mayor esfuerzo. Los investigadores vieron que el valor de NT-proBNP al alta, más que el del ingreso, se relacionaba con la posibilidad de que la función cardíaca mejorara con el tiempo. Un NT-proBNP muy alto al alta (por encima de 10.000 pg/mL) se asoció con menor probabilidad de recuperación. Además, cuanto más bajó el NT-proBNP durante el ingreso (del ingreso al alta), más probable fue la recuperación posterior.

El catedrático de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e investigador en los tres estudios, José Ramón González Juanatey, ha declarado que, según estos datos, el valor de NT-proBNP al alta es uno de los "mejores marcadores" de la capacidad de recuperación del corazón tras un episodio de descompensación.

Esto se debe, según el investigador, a que su persistencia elevada al alta es un signo de menor capacidad de recuperación del corazón, y ayuda a identificar a un grupo de pacientes con especial riesgo que requieren un seguimiento más estrecho en unidades cardio-renales.

UNO DE CADA 4 PACIENTES CON IC TIENEN UNA FUNCIÓN RENAL REDUCIDA

En otro de los trabajos, los investigadores observaron que los problemas de función renal eran frecuentes tras el ingreso por insuficiencia cardíaca: al alta, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes tenía una función renal claramente reducida.

El estudio demostró que una mejor función renal al alta se relaciona con una mejor evolución: los pacientes cuya función renal se mantuvo estable o mejoró durante el seguimiento tuvieron menor mortalidad y menos reingresos por insuficiencia cardíaca.

"El deterioro de la función renal al alta hospitalaria, en general, y en particular en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca se asocia a un mayor riesgo de nuevas hospitalizaciones por descompensación de la insuficiencia cardíaca y mortalidad. La enfermedad renal crónica se asocia con la activación de sistemas neurohormonales que promueven la progresión de la enfermedad, condiciona un peor manejo de la congestión", ha destacado González Juanatey.

Por ello, ha señalado que es necesario desarrollar estrategias para prevenir el deterioro de la función renal durante la hospitalización con un adecuado manejo de la congestión, incluyendo la congestión renal, y un buen control de la presión arterial garantizando una adecuada perfusión renal.

El tercer estudio analizó qué personas tienen más probabilidades de mejorar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr) en los primeros meses tras el alta. Los resultados mostraron que la mejoría fue más frecuente cuando la insuficiencia cardíaca se debía a causas no relacionadas con enfermedad de las arterias coronarias (no isquémicas): por ejemplo, problemas de ritmo muy rápido y mantenido (taquicardiomiopatía), donde el corazón puede mejorar al controlar el ritmo, o problemas de válvulas cardíacas.

En cambio, cuando la causa era isquémica, la recuperación fue menos probable. Además, los pacientes que mejoraron tuvieron, en general, mejor pronóstico, con menos complicaciones durante el seguimiento.

"Desde un punto de vista clínico es necesario destacar que la función sistólica recuperada es probablemente uno de los mejores indicadores de buen pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con función sistólica recuperada constituye una nueva categoría de la clasificación universal de este síndrome", ha añadido González Juanatey.

Además, se identificaron factores asociados con una trayectoria renal favorable, incluyendo menor prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) previa e hipertensión, menor edad, y la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe)

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, ha apuntado que desde la compañía apoyan la investigación clínica que contribuya a identificar a los grupos de pacientes de mayor riesgo y que ayude a los profesionales sanitarios a "anticiparse, ajustar abordaje y mejorar la continuidad asistencial de quienes más lo necesitan".

"Tras un primer ingreso por insuficiencia cardíaca, no solo importa salir del hospital, sino salir con un plan de monitorización al alta, basado en datos objetivos", ha concluido.