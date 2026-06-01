La peligrosa obsesión por ser perfectos: Alertan del riesgo para la salud mental de adultos jóvenes

Archivo - Mujer con problemas mentales está sentado exhausto en el suelo con su perro - ARTISTGNDPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes universitarios sienten más presión por ser perfectos que hace una generación, según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología por expertos de la London School of Economics and Political Science (Reino Unido).

Este aumento del perfeccionismo podría estar relacionado con factores sociales y económicos como la creciente desigualdad y la desaceleración del crecimiento económico, concluyen los investigadores. La investigación se publica en 'Psychological Bulletin'.

"El perfeccionismo supone un riesgo para la salud pública, ya que se asocia con un aumento de la depresión y la ansiedad", plantea el autor principal, Thomas Curran, doctor en Economía y Ciencias Políticas de la London School of Economics and Political Science.

"Si queremos abordar la crisis de salud mental juvenil, debemos centrarnos en estos factores culturales y económicos".

MÁS MIEDO AL FRACASO QUE MOTIVACIÓN

En investigaciones anteriores, Curran y sus colaboradores encontraron un aumento en los índices de perfeccionismo entre estudiantes universitarios hasta 2017. En el presente estudio, quisieron determinar si este aumento había continuado desde entonces y explorar las razones que lo explican.

Analizaron datos de 307 estudios realizados entre 1989 y 2024, con un total de más de 82.000 estudiantes universitarios estadounidenses, canadienses y británicos. En todos los estudios, se pidió a los estudiantes que se autoevaluaran utilizando una de dos escalas estándar de perfeccionismo.

En general, los investigadores hallaron un aumento en las tasas de perfeccionismo autoinformado entre 1989 y 2024. También descubrieron que, desde principios de la década de 2000, diferentes aspectos del perfeccionismo habían aumentado a ritmos distintos: las "preocupaciones perfeccionistas" (miedo al fracaso, indecisión y miedo a ser juzgado negativamente por los demás) aumentaron mucho más rápido que los "esfuerzos perfeccionistas" (la motivación para establecer estándares extremadamente altos y trabajar duro para alcanzarlos).

Los investigadores también analizaron cómo los índices de perfeccionismo se relacionaban con las condiciones económicas a lo largo del tiempo y en distintos países. Descubrieron que la desaceleración del PIB per cápita se asociaba con mayores niveles de búsqueda de la perfección, mientras que el aumento de la desigualdad económica se relacionaba con incrementos más pronunciados en las preocupaciones por el perfeccionismo.

MÁS ALLÁ DE LAS PANTALLAS: EL RIESGO QUE LA SOCIEDAD IGNORA

"Cuando hay falta de oportunidades económicas, los jóvenes parecen compensarlo con esfuerzo. Y cuando aumenta la desigualdad, lo que se observa es que el miedo y la preocupación por cometer errores y por la opinión de los demás empiezan a ser un rasgo más importante de la psicología de los jóvenes", expone Curran.

Los investigadores también descubrieron que la relación entre el perfeccionismo y la salud mental se mantuvo estable a lo largo del tiempo: mayores niveles de perfeccionismo se asociaron con síntomas de salud mental, como depresión y ansiedad, independientemente del período de tiempo. Dado que el perfeccionismo ha aumentado con el tiempo, los investigadores afirman que podría ser un factor que contribuya al incremento de los problemas de salud mental.

"Estos hallazgos aportan un contexto adicional a los recientes debates sobre la salud mental de los jóvenes. Se ha culpado mucho a los teléfonos y las redes sociales, pero el aumento del perfeccionismo es anterior a estas. Este estudio sugiere que hay algo más profundo en juego", finaliza Curran.