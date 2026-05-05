Peiró (Fisabio) señala que la transmisión interhumana del hantavirus es muy difícil: "No hay riesgo de pandemia"

El investigador en Medicina Preventiva y Salud Pública de Fisabio, Salvador Peiró, - EUROPA PRESS TV

VALENCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El investigador en Medicina Preventiva y Salud Pública de Fisabio Salvador Peiró ha señalado que la transmisión interhumana del virus del hantavirus es muy difícil y no supone un problema para la salud pública global. "No hay riesgo de pandemia, ni de de lejos", ha apuntado.

Peiró, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha señalado que el hantavirus no es virus nuevo, sino que se conoce desde los años 50, cuando se presentaron los primeros casos en la guerra de Corea y se identificó en los años 70, 80 y "no está causando un problema" ya que "no se transmite entre humanos o al menos no sin mucha dificultad en alguna variante".

De hecho, ha explicado que la vía de contagio entre humanos es por la inhalación de partículas de polvo contaminadas con orina o heces de roedores infectados. "Ratones o topillos, esos tipos de roedores son los reservorios animales y causan muy pocos casos, típicamente en zonas rurales cuando al barrer el polvo de establos la persona se infecta", ha apuntado.

Por ello, ha señalado que brote 'MV Hondius' es "muy extraño" al registrar tantos casos a bordo de un crucero. "Yo creo que es la primera vez que pasa, que haya una fuente común que afecte a tantas personas porque lo normal es que afecte a una persona cuando está barriendo y aspira polvo contaminado en zonas rurales. Hay que estudiarlo", ha apuntado Peiró.

Ante la posibilidad de que el buque haga escala en Canarias, ha recalcado que "pocos riesgos para la salud pública global" y "además los servicios españoles, tanto los sanitarios como los de salud pública, son muy capaces de trabajar con este tipo de casos". El experto ha indicado que hay que "sanear" bien el barco, "pero en principio no es un problema especial, es un brote nuevo para un virus que típicamente nos causaba algún caso aislado de vez en cuando".

En este caso, ha señalado que este brote "se puede explicar porque las personas contagiadas han aspirado el mismo polvo contaminado en una excursión o porque hay heces contaminadas de ratones y el barco lo redistribuye a través de los sistemas de ventilación o similares, pero no porque se hayan contagiado entre ellos".

Peiró ha apuntado que no hay necesidad de confinar a los pasajeros en el barco porque ha insistido en la transmisión persona a persona es muy difícil. Por contra ha defendido que deberían estar "al aire libre" y ha recomendado asimismo "aspirar, no barrer, todas las zonas de polvo", así como desinfectar el sistema de aire acondicionado para "liquidar virus si lo hubiera". No obstante, ha aclarado que si hay alguna persona con síntomas, "sí que es mejor que esté en aislamiento".

Los síntomas iniciales son muy parecidos a la gripe, pero "luego desembocan en un cuadro respiratorio muy grave con hemorragias". El riesgo de mortalidad es "alto", entre un 30-40%, pero "estás cifras son de literatura de países donde los sistemas sanitarios y la UCI, no son como los nuestros, en Europa la mortalidad no sería tan alta".

"SIN RIESGO DE PANDEMIA"

Por ello, ha insistido en no sería posible una pandemia con este virus como sucedió con la covid. "Ni de lejos". Para ello, se requería, como sucedió con el SARS-CoV-2, "un virus nuevo, sin respuestas inmunitarias en la población y la transmisión por asintomáticos. Esto es clave".

"La transmisión respiratoria por asintomáticos es un agujero importante en nuestros sistemas de salud porque es muy difícil de controlar en una sociedad, en un mundo que se mueve muchísimo. Pero con el hantavirus seguiremos teniendo casos aislados en algunas zonas rurales o en algún momento en algún sitio. Pero en términos de pandemia o de amenaza a salud pública global no lo es", ha apostillado.

El caso más famaso es el de la mujer de Gene Hackman, Betsy Arakawa, que murió por el virus en su casa, que estaba "muy abandonada" y en España se registró un caso a principios de octubre de 2024 en el Berguedà (Barcelona) por la variante europea, que es más leve.

En Argentina ha apuntado que ha crecido mucho el número de casos, llevaban como 30 o 40 este año, y probablemente porque este país "lleva unos procesos que está abandonando y restringiendo mucho las políticas y las estrategias de salud pública desde hace unos años".