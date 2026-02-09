Pediatras alertan del 'vamping', insomnio por uso de móvil: "Los 12 años no son los nuevos 16"

Archivo - Imagen de archivo de un niño usando el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), insta a las familias a "resistir la presión social" y replantear la relación de los menores con la tecnología" y alertan del aumento de patologías de salud mental derivadas de la hiperconexión, como el 'vamping', insomnio por uso del móvil.

Con motivo del Día Internacional de Internet Seguro, que tendrá lugar este martes, los especialistas lanzan un mensaje claro: "Los 12 años no son los nuevos 16", según han manifestado desde el grupo hospitalario a través de una nota.

El doctor Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, ha advertido "del error de normalizar el smartphone como regalo de comunión o paso al instituto".

"Existe una discrepancia enorme entre la realidad social y la evidencia científica. A los once o doce años, el lóbulo frontal --clave para el autocontrol-- todavía no está maduro", ha indicado el especialista, que ha apuntado que "dar acceso libre a internet a esa edad es ofrecer una herramienta para la que el cerebro aún no tiene frenos biológicos".

Tanto los pediatras de Vithas Xanit Internacional como la Asociación Española de Pediatría aconsejan retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años. "Entendemos que las familias quieren que sus hijos estén localizables, pero eso no implica que necesiten redes sociales o acceso ilimitado a internet", señala.

El doctor Sánchez ha señalado que para esa etapa "existen teléfonos básicos o dispositivos limitados que cumplen la función de comunicación sin los riesgos asociados al entorno digital".

Además, el equipo de Pediatría recuerda la importancia de regular el uso de tabletas y televisión en función de la edad, en base a las recomendaciones oficiales de la Asociación Española de Pediatría, conocidas como 'la Regla 0-1-', por la que de cero a dos años años, cero pantallas; la interacción debe ser física y verbal; el uso de pantallas se asocia a retrasos en el desarrollo del lenguaje.

Asimismo, de dos a cinco años, un máximo una hora diaria, siempre con contenidos de calidad y bajo supervisión adulta; y a partir de seis no superar las dos horas diarias de ocio digital para prevenir sedentarismo y problemas de conducta.

DEL 'VAMPING' A LA ANSIEDAD

Por otra parte, el Hospital Vithas Xanit Internacional ha detectado un aumento de consultas relacionadas con el uso excesivo de pantallas. "Vemos cada vez más casos de 'vamping', con menores que usan el móvil de madrugada, lo que afecta directamente al descanso, al rendimiento escolar y al estado de ánimo", apunta el especialista.

"A ello se suman cuadros de ansiedad vinculados a la presión estética y al ciberacoso en redes sociales", han apuntado los expertos de dicho centro hospitalario, que ha propuesto una serie de medidas "sencillas" para una "desintoxicación digital" en familia.

Así, proponen los dormitorios "como zona libre de pantallas, móviles y tablets deben cargarse fuera de la habitación"; poner el modo avión en la mesa para "recuperar la conversación familiar en las comidas"; así como el ejemplo adulto; "los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice; reducir nuestro propio uso del móvil es clave para educar con coherencia", concluye el doctor.