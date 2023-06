Los pediatras alergólogos recomiendan la introducción precoz de alimentos para prevenir la alergia alimentaria

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los pediatras alergólogos de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) han recomendado la introducción precoz de los alimentos en niños de entre cuatro y seis meses de vida para prevenir la alergia alimentaria ya que, según un estudio publicado en 'The Journal of Allergy and Clinical Inmunology', el consumo de alimentos a esta edad, sobre todo en niños con dermatitis atópica moderada, previene la alergia alimentaria.

"La recomendación que hacemos es la introducción precoz de los alimentos, entre los 4-6 meses molidos en cremas o en leche. Además, es importante dar tomas frecuentes, una vez iniciada la ingesta de un alimento nuevo en la dieta, no tomas ocasionales", ha asegurado la coordinadora del Grupo de Trabajo de Alergias Alimentarias de la SEICAP, la doctora Laura Valdesoiro Navarrete.

Así lo ha señalado durante la mesa redonda 'Inmunoterapia oral a alimentos: avanzando más allá de leche y huevo del XLVII Congreso de la SEICAP', donde se ha abordado la inmunoterapia oral a alimentos más allá de la leche y el huevo como los cereales, el pescado y el cacahuete.

La doctora Valdesoiro ha explicado que la inmunoterapia oral con alimentos (ITO) "es una opción de tratamiento que se realiza en los pacientes que presentan alergias alimentarias con el que se intenta modificar la respuesta del sistema inmunitario del organismo frente a aquellos alimentos a los que el paciente es alérgico".

La inmunoterapia oral consiste en la administración de dosis crecientes del alimento implicado hasta alcanzar la dosis mayor tolerada o que represente la ración habitual para la edad. "Su objetivo es evitar la reacción alérgica, sobre todo la anafilaxia, tras la exposición al alimento que causa la alergia. Este tratamiento se realiza en unidades especializadas en práctica habitual, en niños con alergia a leche y huevo", ha apuntado la doctora.

Algunas unidades de pediatras alergólogos españoles ya están iniciando protocolos de inmunoterapia oral a otros alimentos como frutos secos, cereales e incluso a pescado.

"Esperamos que la amplia experiencia en Inmunoterapia oral a leche, huevo y LTP (melocotón) de los pediatras alergólogos, así como los datos de inmunoterapia oral al cacahuete del mundo anglosajón sirva de base para conseguir tratamiento para los alimentos más consumidos en nuestro país", ha afirmado la doctora.

En busca de nuevos avances en el tratamiento de alergia lgE mediada a pescado, un estudio piloto de SEICAP en desarrollo está estudiando la oportunidad de desarrollar nuevos tratamientos de inmunoterapia oral.

En cuanto al cacahuete, no es un alérgeno común en España, pero en algunos países es causa frecuente de anafilaxia que pueden desencadenarse en el ámbito escolar. La inmunoterapia oral en niños menores de 18 años con alergia al cacahuete se ha mostrado eficaz.

Con relación al trigo, es uno de los cinco alérgenos alimentarios más comunes y representa un desafío importante para los niños alérgicos debido a su prevalencia en la dieta. Los expertos de la mesa redonda han subrayado que los casos de alergia IgE mediada a trigo, aunque es un fenómeno menos frecuente que la alergia a leche o huevo, son cada vez más prevalentes.

Para finalizar, los expertos han destacado la importancia de los autoinyectores en el tratamiento de la alergia alimentaria. El niño que está diagnosticado deberá llevar el autoinyector de adrenalina para utilizarlo ante la sospecha de estar sufriendo una anafilaxia.

Los expertos han explicado que el autoinyector se puede emplear a través de la ropa en caso de emergencia ya que no supone ningún impedimento para que la aguja del autoinyector pueda atravesarla. Debe aplicarse en la parte externa del muslo y dependiendo de si es pequeño, se deberá sujetar al niño con las piernas del adulto y los brazos para evitar que se mueva.