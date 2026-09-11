PD-L2, la proteína que ayuda a las células envejecidas a jugar al escondite con el sistema inmunitario

Archivo - Las células que evitan que el sistema inmunitario nos ataque a nosotros mismos - FATIDO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai (Estados Unidos) ha identificado una proteína que podría ocultar las células envejecidas del sistema inmunitario del cuerpo, permitiendo que se acumulen y contribuyan a los problemas de salud relacionados con la edad.

Los hallazgos, publicados en 'Cell Metabolism', sugieren que la proteína, llamada PD-L2, podría servir como objetivo para tratamientos diseñados para eliminar las células envejecidas dañinas o como un marcador sanguíneo que ayude a los investigadores a rastrearlas.

"Nuestros hallazgos sugieren que la PD-L2 puede ayudar a que las células envejecidas permanezcan en el cuerpo cuando normalmente serían eliminadas por el sistema inmunitario", detalla Selim Chaib, profesor asistente de investigación de Medicina en Cedars-Sinai y primer autor y coautor correspondiente del estudio.

Estas células dañinas asociadas al envejecimiento, llamadas células senescentes, se dañan y dejan de dividirse, pero no mueren. Permanecen en los tejidos y liberan sustancias que promueven la inflamación e interfieren con la función de las células cercanas. Su acumulación se ha relacionado con problemas de salud asociados a la edad.

Los investigadores descubrieron que, en ratones de laboratorio, la eliminación o el bloqueo de PD-L2 reducía el número de células envejecidas y los niveles de las sustancias inflamatorias que producen. Los ratones procesaban mejor el azúcar y podían sujetar objetos con mayor fuerza.

Los investigadores también descubrieron que las células humanas envejecidas producían más PD-L2 que las células más jóvenes, y que los niveles de esta proteína aumentaban en algunos tejidos humanos con la edad.

"Si logramos encontrar la manera de bloquear esta proteína, podríamos ayudar al sistema inmunitario a eliminar estas células y, potencialmente, mejorar los problemas de salud relacionados con el envejecimiento", agregan los autores.

Futuras investigaciones explorarán si el bloqueo de PD-L2 puede producir beneficios para la salud de forma segura en pacientes humanos y ayudar a los investigadores a comprender mejor su papel en las enfermedades relacionadas con la edad.