El Patronato del CNIO asume la refundación del centro y deja su dirección en manos de una comisión hasta 2027

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado este lunes iniciar un proceso de refundación de la institución con el objetivo de reforzar su estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica, y ha dejado la dirección del centro en manos de una comisión temporal hasta la aprobación de unos nuevos estatutos, prevista para el primer trimestre de 2027.

"El objetivo es que este refuerzo le permita al CNIO adaptarse y estar preparado para afrontar los retos de las próximas décadas", señalan en un comunicado, donde afirman su intención de modificar los estatutos para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro.

Para ello, se creará un órgano colegiado de Dirección Científica que contará con un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio.

Los integrantes de esta Comisión de Dirección Científica y la actual gerente, integrarán una Comisión Permanente del CNIO, grupo de trabajo que se ocupará de la gestióndiaria del centro y la ejecución del plan de actuación científico y de gestión, participando también en la propuesta de modificación estatutaria y evitando cualquier impacto negativo sobre los proyectos, el personal o los pacientes beneficiarios de la investigación.

"Se favorece así, una toma de decisiones más plural y alineada con las necesidades del centro", señalan, aclarando que, con la entrada en vigor de los nuevos estatutos, prevista para el primer trimestre de 2027, se disolverá la Comisión permanente del CNIO y se pondrá en marcha la nueva gobernanza para el centro.

Esta decisión se toma tras la decisión del doctor Raúl Rabadán de no asumir su cargo como director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pese a haber resultado seleccionado en el concurso convocado por el centro el pasado mes de septiembre.

REUNIÓN CON LOS TRABAJADORES DEL CENTRO

La presidenta del Patronato y Secretaria General de Investigación, Eva Ortega, ha mantenido un encuentro previamente convocado con todos los trabajadores del centro que han querido asistir, donde les ha trasladado los acuerdos adoptados por los miembros del Patronato.

Durante este encuentro, Eva Ortega también se ha referido a la decisión del doctor Raúl Rabadán de no asumir el puesto que logró tras presentarse y aceptar al concurso lanzado por el CNIO en su momento; además, ha subrayado la labor no solo científica del CNIO, sino la responsabilidad social que este representa

La presidenta del Patronato ha solicitado la colaboración de los trabajadores del centro para evitar el "ruido mediático" sobre el centro y lograr así, "recuperar la calma necesaria para seguir posicionando al centro en los puestos de excelencia en los que siempre ha estado".