Los paseos primaverales y el peligro "oculto" de las garrapatas y las enfermedades que transmiten

Garrapata. - ANECPLA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los paseos primaverales incrementan el riesgo de exposición a garrapatas, arácnidos que pueden transmitir enfermedades vectoriales de relevancia sanitaria como la enfermedad de Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, según la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA).

Estos artrópodos, considerados ectoparásitos temporales de alimentación hematófaga, incrementan "notablemente" su actividad en esta época del año, elevando así el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales. El director general de ANECPLA, Manuel García Howlett, ha explicado que la primavera es un momento "especialmente propicio" para el contacto entre humanos y garrapatas, debido al incremento de actividades recreativas en entornos naturales y periurbanos.

"Es fundamental trasladar a la ciudadanía que no hablamos de una molestia menor, sino de un vector con capacidad para transmitir patógenos de relevancia clínica", ha asegurado.

En España, las principales especies de "interés sanitario" son las garrapatas del género Hyalomma, que son los principales vectores transmisores del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (considerada enfermedad emergente en España) y las garrapatas del género Ixodes, involucradas en la trasmisión de una "gran variedad" de patógenos de importancia clínica-veterinaria, entre los que se encuentra el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas y la bacteria de Borrelia, causante de la enfermedad de Lyme.

Muchas especies de garrapatas se sitúan en la vegetación para adherirse al hospedador cuando éste entra en contacto con ellas, mientras que otras especies realizan una búsqueda activa de sus huéspedes. Una vez fijadas, pueden permanecer adheridas durante horas o días, facilitando la transmisión de patógenos si no se detectan a tiempo.

PREVENCIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS

En este contexto, García Howlett ha subrayado la importancia de la prevención y la adopción de medidas sencillas que pueden reducir "significativamente" el riesgo de exposición.

"Hablamos de utilizar ropa adecuada que minimice la superficie de piel expuesta, aplicar repelentes autorizados y realizar una inspección corporal minuciosa tras cualquier actividad en zonas de riesgo. Dado que, en el caso de picadura, limitar al máximo el tiempo en el cual está fijada puede resultar crucial", ha detallado.

La ANECPLA, entre las recomendaciones clave, ha destacado el uso de prendas de manga larga y colores claros, llevar los pantalones introducidos en los calcetines, evitar el contacto con vegetación alta, transitar por el centro de los senderos y revisar tanto a las personas como a los animales de compañía tras los paseos, prestando especial atención a zonas anatómicas como ingles, axilas, cuero cabelludo o pliegues cutáneos, entre otras.

Asimismo, desde la Asociación han incidido en la necesidad de reforzar las estrategias de vigilancia y control integrado de vectores por parte de las Administraciones Públicas.

"Es imprescindible abordar este problema desde un enfoque técnico y profesionalizado, contando con especialistas en Sanidad Ambiental que puedan evaluar el riesgo, monitorizar poblaciones y aplicar medidas de control eficaces en función del contexto", ha añadido García Howlett.

En definitiva, la concienciación ciudadana y la colaboración institucional son "claves" para minimizar el impacto de estos vectores en la salud pública.