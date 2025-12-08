Estás pasando por alto el factor que más marca tu peso... y no es la dieta

Archivo - Pareja/ Amigos comiendo. - MILORAD KRAVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cada vez hablamos más de dietas, calorías y rutinas para mantenernos en forma, pero un nuevo estudio apunta hacia un elemento que solemos pasar por alto. Un factor silencioso, cotidiano, que influye en nuestra relación con la comida mucho antes de que decidamos qué ponemos en el plato. Y lo curioso es que no tiene nada que ver con contar pasos ni medir porciones.

Los investigadores han empezado a rastrear señales inesperadas que conectan nuestras emociones, la forma en que nos relacionamos con los demás y ciertos procesos internos que pasan totalmente desapercibidos. Un engranaje invisible que podría estar condicionando nuestro peso de formas que jamás habríamos imaginado. Y entenderlo podría cambiarlo todo.

EL FACTOR EMOCIONAL QUE PODRÍA ESTAR MARCANDO TU PESO

Las relaciones sociales sólidas, en particular los matrimonios de alta calidad, pueden ayudar a proteger contra la obesidad al influir en un complejo sistema de comunicación entre el cerebro y el intestino, según una nueva investigación de UCLA Health (Estados Unidos).

El estudio, publicado en la revista 'Gut Microbes', es el primero en demostrar cómo los vínculos sociales influyen en el peso y los comportamientos alimentarios a través de una vía integrada que involucra la función cerebral, el metabolismo y la hormona oxitocina, a veces denominada "la hormona del amor".

Los hallazgos sugieren que la calidad de las relaciones puede ser tan importante para la salud física como los factores de riesgo tradicionales como el ejercicio y la dieta.

CÓMO TU CEREBRO Y TU INTESTINO RESPONDEN A TUS RELACIONES

"Sabemos desde hace años que las relaciones sociales influyen en la salud, y que las conexiones de apoyo aumentan las tasas de supervivencia hasta en un 50%. Los mecanismos biológicos que explican esta conexión han permanecido desconocidos. Nuestro estudio revela una vía novedosa que muestra cómo el matrimonio y el apoyo emocional influyen profundamente en el riesgo de obesidad", comenta la doctora Arpana Church, autora principal y neurocientífica de UCLA Health.

Cerca de 100 participantes del área de Los Ángeles participaron en el estudio. Los participantes proporcionaron datos como estado civil, índice de masa corporal (IMC) actual, raza, edad, sexo, estilo y calidad de la dieta, y nivel socioeconómico. Los investigadores también les realizaron diversas pruebas, incluyendo imágenes cerebrales mientras se mostraban imágenes de alimentos; análisis de heces para detectar metabolitos; análisis de plasma sanguíneo para medir los niveles de oxitocina; y evaluaciones clínicas y conductuales, incluyendo la evaluación de su percepción del sistema de apoyo emocional.

El laboratorio de la Iglesia descubrió que las personas casadas con mayor percepción de apoyo emocional tenían un índice de masa corporal más bajo y presentaban menos conductas de adicción a la comida en comparación con los participantes casados con bajo apoyo emocional. Las imágenes cerebrales mostraron que estas personas presentaban una mayor actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, encargada de gestionar los antojos y el apetito, al visualizar imágenes de comida.

Por el contrario, las personas solteras con y sin un fuerte apoyo emocional no mostraron los mismos patrones cerebrales, posiblemente debido a redes de apoyo social más diversas y menos consistentes.

El apoyo social también produjo cambios significativos en el metabolismo intestinal. Quienes recibieron un apoyo más fuerte mostraron cambios beneficiosos en los metabolitos del triptófano, compuestos producidos por las bacterias intestinales que regulan la inflamación, la función inmunitaria, el equilibrio energético y la salud cerebral. Estos metabolitos también participan en la producción de serotonina y otros compuestos que pueden influir en el estado de ánimo, el comportamiento social y el metabolismo.

La oxitocina es fundamental en estos hallazgos. Los participantes casados con un fuerte apoyo emocional mostraron niveles más altos de oxitocina en comparación con los solteros. Church expone que sus hallazgos sugieren que la oxitocina podría actuar como un mensajero biológico que, simultáneamente, mejora las regiones cerebrales implicadas en el autocontrol y promueve perfiles metabólicos intestinales más saludables.

"Piense en la oxitocina como un director que orquesta una sinfonía entre el cerebro y el intestino. Fortalece la capacidad del cerebro para resistir los antojos de comida a la vez que promueve procesos metabólicos beneficiosos en el intestino, los cuales ayudan a mantener un peso saludable", comenta Church.

CONSTRUIR RELACIONES SÓLIDAS: UNA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA LA OBESIDAD

La investigación también cuestiona las visiones simplistas sobre el matrimonio y el peso. Los beneficios relacionados con el autocontrol, el metabolismo y los niveles de oxitocina fueron más pronunciados entre los participantes casados ??que expresaron un mayor apoyo emocional.

"El matrimonio puede servir como campo de entrenamiento para el autocontrol. Mantener una relación a largo plazo requiere superar constantemente los impulsos destructivos y alinearse con los objetivos a largo plazo, lo que puede fortalecer los mismos circuitos cerebrales involucrados en la gestión de la conducta alimentaria", aporta Church.

Church explica que el estudio abre vías potenciales para la prevención y el tratamiento de la obesidad al incorporar la necesidad de construir relaciones sociales sólidas junto con una dieta saludable y ejercicio. "Estos resultados subrayan la importancia crucial de construir relaciones duraderas, positivas y estables para promover la salud general", matiza Church. "Las conexiones sociales no solo son emocionalmente gratificantes, sino que están profundamente arraigadas en nuestra salud".

Los autores señalaron varias limitaciones. El estudio recopiló datos en un único momento y no puede establecer definitivamente relaciones causales. Además, la mayoría de los participantes presentaban sobrepeso u obesidad, y los participantes casados tendían a ser mayores. Se necesitan futuras investigaciones con muestras más amplias y diversas, y diseños longitudinales, para confirmar estos hallazgos y comprender mejor los mecanismos implicados.