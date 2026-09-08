¿Qué pasa con la piel después de perder muchos kilos? El reto del exceso de piel tras adelgazar

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MADRID, 8 Sep. (EDIZIONES) -

La revolución de los nuevos fármacos contra la obesidad está permitiendo que miles de personas consigan adelgazar decenas de kilos en pocos meses. Sin embargo, tras la pérdida de peso emerge una realidad de la que apenas se habla: el exceso de piel y las secuelas físicas y emocionales que esto puede acarrear.

Rozaduras, infecciones cutáneas, limitaciones para hacer ejercicio, o una imagen corporal difícil de reconocer son algunos de los retos a los que se enfrentan quienes han logrado alcanzar su objetivo en la báscula. Los especialistas advierten de que adelgazar es sólo una parte del proceso y que gestionar qué ocurre con el cuerpo después, especialmente cuando la pérdida de peso es rápida y significativa, requiere tiempo, seguimiento médico, y expectativas realistas antes de plantearse una cirugía reconstructiva.

Charlamos sobre este asunto con el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), Joan Fontdevila, quien efectivamente pone sobre la mesa la importancia de planificar una pérdida de peso en este sentido porque se trata de cirugías que no son banales, que son "bastante agresivas para el cuerpo", y que aunque no ponen en riesgo la vida, sí requieren de muchas cicatrices y de un cambio en los hábitos de vida.

CUANDO LA PIEL SOBRA

Nos explica que son cada vez más personas las que logran pérdidas importantes de peso, gracias a los nuevos fármacos para la obesidad o a la cirugía bariátrica, y con ello se produce un exceso o sobrante de piel debido a varios factores.

Dice que el que haya más o menos piel que sobre en primer lugar puede verse influido por el tiempo que esa persona ha tenido el sobrepeso, así como la edad de esa persona, no siendo lo mismo una de 20 años que haya tenido durante tres un sobrepeso de 20 kilos, que una de 65 que durante 30 años haya tenido sobrepeso de 20 kilos.

"Cuanto más joven eres, más resiliencia tiene tu piel también a estos cambios. Normalmente de joven la piel es más gruesa y elástica. Al final el tiempo, la genética, y dependiendo de si son pieles más o menos gruesas y elásticas, de la distribución de la grasa, habrá un mayor o un menor excedente de piel", remarca en la entrevista realizada por Europa Press Salud.

En el caso de las mujeres, además, precisa que se junta el factor maternidad, y que a nivel del abdomen puede acumularse la grasa, al tiempo que con los embarazos se puede distendir la piel de la zona, algo que no sucede en los varones. "Pero, también, en el caso de la piel masculina, al contar con vello habitualmente ésta es más gruesa, lo que favorece que con la pérdida de peso la piel se encoja mejor", añade.

Habla el doctor Fontdevila asimismo de la importancia de los hábitos de vida para la salud de la piel y el caso, por ejemplo, de los fumadores, un hecho que sin duda influye en la elasticidad de la piel. Pero sostiene también que la manera de perder el peso, más rápida o no, así como el hecho de que la persona no haya mantenido una ingesta adecuada de proteína: "Con pérdidas muy rápidas de peso se puede perder tanto grasa como materia muscular, algo que influye también en tener la piel mucho más flácida. Por tanto, hay que mantener una adecuada ingesta de proteínas mientras se pierde peso, y por eso es importante que estos fármacos antiobesidad se tomen con una supervisión dietética y médica".

COMPLICACIONES QUE PUEDE OCASIONAR EL EXCESO DE PIEL

En este contexto, el presidente de la SECPRE pone sobre la mesa los posibles problemas físicos que puede ocasionar el exceso de piel, como rozaduras, infecciones, la limitación para hacer ejercicio, o dificultades en la vida cotidiana como comentábamos al principio de este reportaje.

El exceso de piel, por ejemplo, del abdomen puede producir un intértrigo o irritación de la piel por debajo del abdomen, y requerir cremas y lociones que alivien la zona; un fenómeno que en numerosas ocasiones, tal y como precisa este doctor, se manifiesta más en verano, y un efecto que puede tener lugar igualmente ante un descolgamiento del pecho, en la zona de debajo del pliegue.

"Son pacientes que, después te comentan, cuando se elevan el pecho, la ganancia funcional de no estar todo el día con cremas o lociones para mitigar estas irritaciones. Un dato curioso de la espalda y los sobrantes de la piel es que hay pacientes que te comentan que no pueden correr porque notan el aleteo de la piel que les golpea al hacerlo. Por lo que, en numerosas ocasiones, el exceso de piel tras un adelgazamiento no sólo representa un problema estético, sino también funcional, y hay pacientes que pueden manifestar que eran más felices antes, y sin tener todo descolgado, y que estaban mejor con el sobrepeso porque la piel la tenían turgente. Por eso es importante la planificación en este tipo de escenarios", resalta Fontdevila.

SON IMPORTANTES LA VOLUNTAD Y LOS HÁBITOS DE VIDA

Aquí menciona igualmente que, ante una pérdida de peso, es prácticamente imposible la recuperación espontánea de la piel con las tecnologías actuales, que no son efectivas a día de hoy ante descolgamientos de piel masivos. "En estos casos se tiene que pasar a cirugía. A veces ni el ejercicio es suficiente para controlar el descolgamiento de piel. Tu musculatura estará más firme, pero la piel va por otro lado y seguramente se descuelgue en estos casos", remarca.

En este escenario, tal y como resalta el presidente de la SECPRE, también es muy importante la voluntad y los hábitos de vida que presenta el paciente porque si se trata de una persona que ha modificado sus hábitos de vida hacia un camino más saludable, por ejemplo en el caso de una cirugía bariátrica de reducción de estómago, donde dice que son pérdidas más estables.

Con los fármacos antiobesidad se producen pérdidas de peso rápidas y en las que puede que no se lleguen a modificar los hábitos. Someterse a una cirugía de reconstrucción de pieles descolgadas debe hacerse siempre ante un tiempo de peso estable, de alrededor de un año", insiste.

Además, ve idóneo este experto que si se toman fármacos antiobesidad, los profesionales que supervisan esta pérdida de peso valoren si puede mantener la pérdida sin estos fármacos, o de lo contrario los debe mantener para no recuperar el peso o evitar un efecto yo-yo".