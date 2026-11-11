Parques y salud mental infantil: los beneficios de jugar al aire libre

Archivo - Familia paseando por el parque. Pasear. - PEZIBEAR/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los niños que visitan parques y zonas de juego al menos una vez por semana pueden tener una mejor salud mental y un mejor desarrollo social a medida que crecen, según un nuevo estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido).

La investigación analizó a niños de entre cuatro y once años, utilizando datos del estudio 'Niños de los 90', que realiza un seguimiento de los mismos niños durante muchos años y ayuda a los investigadores a observar cómo los cambios en sus vidas influyen en su salud posterior.

Los investigadores descubrieron que los niños que acudían al parque al menos una vez por semana desde su nacimiento hasta los 11 años obtuvieron, en promedio, un 16,5% mejores resultados en sus evaluaciones de salud mental en comparación con aquellos que lo visitaban con menos frecuencia durante el mismo período. El estudio también consideró y controló factores de confusión como el nivel socioeconómico y las adversidades familiares.

El investigador principal, Mark Ferguson, de la Universidad de Exeter, declara que la investigación sugiere que animar a los niños a visitar parques y zonas de juego al menos una vez por semana podría ser una forma práctica de apoyar su bienestar emocional, sus habilidades sociales y su salud mental.

"Pero para que esto funcione de manera equitativa, las comunidades necesitan parques de buena calidad que sean seguros, accesibles y acogedores para familias de todos los orígenes", afirma.

Los parques ofrecen a los niños un espacio para la actividad física, lo cual favorece la salud mental y física, además de fomentar el juego aventurero e imaginativo para desarrollar la confianza y la independencia. Creemos que los parques pueden ser más que simples lugares de juego; son un recurso importante para el desarrollo saludable de los niños.

El estudio incluyó a 4.219 participantes y se centró en el desarrollo socioemocional: las habilidades que los niños necesitan para comprender y gestionar sus sentimientos, relacionarse con los demás, construir relaciones, comportarse adecuadamente y afrontar los retos cotidianos. Un buen desarrollo socioemocional es fundamental para una buena salud mental durante la infancia y la edad adulta.

Los investigadores descubrieron que los niños tendían a mostrar un mejor desarrollo socioemocional durante los períodos en que iban a los parques con mayor frecuencia. También observaron que, en general, los niños que visitaban los parques con más frecuencia tendían a tener un mejor desarrollo socioemocional que aquellos que iban con menos frecuencia.

El estudio también analizó si las visitas a los parques y el desarrollo socioemocional variaban según el origen familiar. Los niños de familias más privilegiadas parecían ir a los parques con más frecuencia cuando eran pequeños, pero a medida que crecían, este patrón cambiaba, y algunos niños de familias menos privilegiadas empezaron a visitar los parques con mayor frecuencia.

Esto es importante porque los parques suelen ser espacios gratuitos o de bajo costo. El estudio sugiere que los parques y las zonas de juego podrían ayudar a reducir las desigualdades en el desarrollo infantil, pero solo si se ofrecen opciones de buena calidad, seguras, acogedoras y de fácil acceso para todas las familias.

Los datos provienen de un estudio británico de larga duración, y los investigadores afirman que es necesario seguir trabajando para comprender si los hallazgos se aplican a niños de otras zonas con comunidades más diversas. Este estudio ha sido publicado en 'Epidemiology and Community Health' y financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR).