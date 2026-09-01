El Parkinson le cuesta a Europa 22.800 millones de euros al año a medida que aumentan los casos

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MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste social anual de la enfermedad de Parkinson en Europa alcanzó los 22.800 millones de euros en 2019, lo que equivale a 28.800 millones de euros a precios de 2025, según un nuevo estudio que forma parte de la iniciativa COIN-Eu (Cost of Illness in Neurology in Europe), liderada por la Academia Europea de Neurología (EAN), cuyo objetivo es cuantificar la carga social y económica de las principales enfermedades neurológicas en Europa. El trabajo se publica en 'Movement Disorders'.

A medida que el número de personas que viven con la enfermedad de Parkinson sigue aumentando, los investigadores advierten que es probable que los sistemas de salud y asistencia social se enfrenten a una presión cada vez mayor.

La investigación estimó que aproximadamente 2,2 millones de adultos vivían con la enfermedad de Parkinson en 47 países europeos en 2019. Esta enfermedad generó 17.300 millones de euros en costes directos médicos y no médicos, 4.400 millones de euros en cuidados informales no remunerados proporcionados por familiares y amigos, y otros 1.000 millones de euros en costes indirectos debido a la pérdida de productividad.

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común y de más rápido crecimiento en el mundo. Su prevalencia en Europa casi se ha duplicado desde 1990, pasando de 135 a 247 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento se debe al envejecimiento de la población, junto con una mejor detección de la enfermedad y avances en el diagnóstico.

El estudio reveló que los costos médicos y no médicos directos, como la atención hospitalaria, los medicamentos, la asistencia social y las adaptaciones del hogar, representaron más de las tres cuartas partes (76%) de la carga económica total de la enfermedad de Parkinson. Estos hallazgos ponen de manifiesto la considerable presión que esta enfermedad ejerce sobre los sistemas de salud y asistencia social.

Los cuidados informales representaron casi una quinta parte (19%) de la carga total, lo que pone de relieve el papel esencial que desempeñan los familiares, amigos y otros cuidadores no remunerados en el apoyo a las personas que viven con la enfermedad de Parkinson.

Günther Deuschl, catedrático y presidente fundador de la Academia Europea de Neurología (EAN), comenta: "Estudios realizados en diferentes países ya han demostrado que la enfermedad de Parkinson es costosa, pero este estudio ha proporcionado una descripción detallada de la carga que supone la enfermedad en Europa, modelando los costes para cada país europeo basándose en toda la evidencia disponible".

Los investigadores combinaron las estimaciones de prevalencia del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 6 con datos de costes obtenidos mediante una revisión sistemática de estudios europeos publicados sobre el coste de la enfermedad para estimar la carga económica anual de la enfermedad de Parkinson.

En general, Alemania registró los mayores costes nacionales, con 5.700 millones de euros, seguida de Francia (5.300 millones), Italia (2.600 millones), España (1.900 millones) y el Reino Unido (1.600 millones). En conjunto, estos cinco países representaron aproximadamente el 75% de la carga económica total de la enfermedad de Parkinson en Europa.

"Estas cifras reflejan no solo el número de personas que viven con la enfermedad de Parkinson, sino también la calidad y el coste de la atención que reciben", reflexiona el profesor Richard Dodel de la Universidad de Duisburg-Essen (Alemania). "La concentración de costes en estos cinco países probablemente se deba a una combinación de sus grandes poblaciones, la mayor prevalencia de la enfermedad de Parkinson relacionada con la edad, los mayores costes sanitarios en los países más ricos y la mayor disponibilidad de datos, más que a un único factor".

El estudio también identificó importantes lagunas en la evidencia. De los 14 estudios de costos elegibles incluidos en el análisis, 13 provenían de países de altos ingresos, y no se disponía de datos primarios de costos elegibles de países de ingresos medios-bajos, lo que impidió estimar la carga económica para esas naciones. En consecuencia, la estimación de 22.800 millones de euros abarca 43 de los 47 países evaluados en cuanto a la prevalencia. Los autores destacan la necesidad de métodos más estandarizados para medir los costos de la enfermedad de Parkinson, con el fin de generar evidencia más consistente y comparable, y respaldar la planificación y las decisiones políticas futuras en materia de salud.

"Estos hallazgos proporcionan a los responsables políticos, a los planificadores sanitarios y a la comunidad neurológica evidencia importante para comprender mejor la creciente carga de la enfermedad de Parkinson y planificar las futuras necesidades de atención", concluye el profesor Günther Deuschl, también catedrático de Neurología en la Universidad de Kiel, Alemania. "La EAN continuará supervisando la carga y los costes de las enfermedades neurológicas como parte de nuestra misión de mejorar la vida de las personas que viven con afecciones neurológicas".