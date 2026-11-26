Archivo - Corazón, órgano - PAUL CAMPBELL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad McMaster (Canadá) han desarrollado un dispositivo portátil que podría ayudar a detectar lesiones cardíacas silenciosas en los días posteriores a la cirugía, ofreciendo una nueva forma de monitorizar a los pacientes después de que abandonan el hospital.

Esta tecnología, tal y como se recoge en la revista 'Science Advances', mide continuamente la troponina cardíaca, una proteína que se libera cuando el corazón sufre una lesión, mediante un parche equipado con diminutas microagujas indoloras que toman muestras de líquido debajo de la piel.

Este trabajo aborda un desafío importante en la atención postoperatoria. Aproximadamente 300 millones de personas se someten a cirugía no cardíaca cada año, y cada vez son más las que reciben el alta hospitalaria el mismo día. Sin embargo, los días inmediatamente posteriores a la cirugía siguen siendo un período de alto riesgo, ya que aproximadamente el 20% de los pacientes de mayor riesgo experimentan daño miocárdico tras una cirugía no cardíaca (MINS). La mayoría de estos casos se producen sin síntomas evidentes.

"Alrededor del 90% de estos casos son asintomáticos. La única forma de diagnosticar muchos de ellos es mediante un análisis de sangre, lo cual es difícil cuando los pacientes ya están en casa", explica Leyla Soleymani, profesora de física de la ingeniería y directora de innovación en ingeniería de NexusHealth.

"Queríamos desarrollar una forma de monitorizar continuamente las lesiones cardíacas sin necesidad de realizar extracciones de sangre repetidas". *

Este dispositivo portátil utiliza microagujas de polímero que penetran justo debajo de la piel, sin alcanzar nervios ni vasos sanguíneos. Las microagujas recogen el líquido intersticial, el que rodea las células, y lo envían a un biosensor capaz de monitorizar continuamente los niveles de troponina cardíaca durante varios días.

Si bien ya existen tecnologías de monitorización continua para biomarcadores como la glucosa, el seguimiento continuo de las proteínas resulta mucho más complejo. La troponina cardíaca se encuentra en concentraciones muy bajas en el torrente sanguíneo y se diluye aún más en el líquido subcutáneo.

"Eso es lo que convierte esto en un avance tan importante. Estamos monitorizando una proteína que está presente en niveles muy bajos y lo hacemos de forma continua en tejido vivo", apuntan los expertos.

Este dispositivo se basa en trabajos previos de Soleymani y su equipo en biodetección e ingeniería de aptámeros. Los aptámeros son cadenas cortas de ADN o ARN diseñadas para reconocer objetivos biológicos específicos. **

Las versiones anteriores de esta tecnología monitorizaban moléculas más pequeñas, como el lactato. Para detectar proteínas, los investigadores combinaron anticuerpos, que reconocen las proteínas, y aptámeros, que generan una señal medible. El sensor resultante puede monitorizar continuamente los niveles de biomarcadores durante varios días.

"Para este trabajo fue necesario combinar muchos elementos diferentes. Tuvimos que desarrollar nuevas estrategias de detección, crear una forma de actualizar continuamente el sensor e integrar todo en un dispositivo que los pacientes pudieran usar cómodamente", dice Soleymani.*

El proyecto reunió la experiencia de múltiples instituciones y disciplinas. "La creación de microagujas capaces de tomar muestras de líquido intersticial de forma cómoda e indolora durante períodos prolongados, e integrarlas con electrodos sensores, fueron pasos clave hacia la detección portátil continua", afirma la coautora Mahla Poudineh, actualmente profesora asociada en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), cuyo grupo fue pionero en el uso de estas microagujas poliméricas para la detección portátil.

El coautor Bernardo Trigatti, profesor del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biomédicas e investigador principal del Instituto de Investigación sobre Trombosis y Aterosclerosis de Hamilton Health Sciences de la Universidad McMaster, ayudó a probar la tecnología en sistemas vivos, un paso importante para demostrar su potencial para su uso clínico futuro. "Probar el dispositivo en modelos de ratones con enfermedades cardíacas fue un paso importante para comprender cómo podría funcionar finalmente en entornos clínicos", declara.

Este trabajo se basa en el liderazgo reconocido internacionalmente de McMaster en el campo de las lesiones miocárdicas tras cirugías no cardíacas, lo que ayuda a sentar las bases de tecnologías diseñadas para identificar a los pacientes en riesgo y permitir una intervención más temprana.

El equipo de investigación ha recibido financiación de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR, por sus siglas en inglés) para perfeccionar la tecnología mediante pruebas adicionales Los investigadores también están trabajando en la comercialización a través de Aptec Health, una empresa emergente fundada para ayudar a llevar la tecnología a los pacientes.

Si bien el enfoque inmediato se centra en el seguimiento postoperatorio, los investigadores vislumbran posibilidades mucho más amplias en el ámbito de la medicina.