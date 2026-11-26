Archivo - Concepto de redes sociales - METHEE PROMWONG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Las personas con mayores niveles de atención plena tienen más probabilidades de experimentar un uso positivo de las redes sociales y mejores resultados en materia de salud mental, según un nuevo estudio dirigido por la University College de Londres (Reino Unido).

Publicada en 'PLOS One', la revisión encontró que las personas que informaron ser más conscientes en su vida cotidiana. Así, era más probable que reportaran un uso más saludable de las redes sociales y niveles más bajos de depresión, ansiedad, estrés, soledad y miedo a perderse algo (FoMO).

La atención plena implica prestar atención a nuestros pensamientos, sentimientos y a lo que sucede en el momento presente sin juzgar. Investigaciones previas han demostrado que cultivar la atención plena, mediante prácticas como la meditación o la terapia basada en la atención plena, puede ayudar a reducir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión.

Como parte de una revisión sistemática, los investigadores evaluaron 43 estudios cuantitativos con más de 28.000 participantes para explorar si la atención plena podría desempeñar un papel protector en la relación entre el uso de las redes sociales y la salud mental.

LA ATENCIÓN PLENA, UNA ALIADA FRENTE AL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

Los investigadores insisten en que esto es importante, ya que en los últimos años ha habido un debate considerable sobre si el uso de las redes sociales supone un riesgo para la salud mental o agrava problemas preexistentes. Si bien la preocupación por los posibles daños suele dominar el debate público, las redes sociales también pueden ofrecer beneficios para algunas personas, como oportunidades para la conexión social.

El autor correspondiente, el doctor Marc S. Tibber (División de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la UCL), declara: "Nuestros hallazgos respaldan un cambio de enfoque, alejándonos de las preguntas reduccionistas sobre si las redes sociales son inherentemente buenas o malas, y orientándonos hacia una exploración de cómo las interacciones complejas entre individuos, tecnologías y los contextos sociales más amplios en los que están inmersos dan forma tanto a los beneficios potenciales como a los perjuicios de las redes sociales para la salud mental".

En concreto, la revisión sugiere que la atención plena puede desempeñar un papel protector y, si bien se necesita más investigación, su condición de habilidad que se puede entrenar significa que representa un objetivo potencial para intervenciones destinadas a promover una interacción digital más saludable.

En la revisión, la edad de los participantes osciló entre los 10 y los 92 años, siendo los estudiantes universitarios el grupo más numeroso (46,5%). En todos los estudios, los participantes informaron sobre su propia práctica de atención plena o uso consciente de las redes sociales. Más de la mitad (24 de 43) de los estudios utilizaron la Escala de Conciencia de la Atención Plena, un cuestionario ampliamente utilizado que mide el grado de atención y consciencia de las personas respecto a sus experiencias del momento presente en la vida cotidiana.

En general, 39 de los 43 estudios revisados respaldaron la idea de que la atención plena puede ayudar a proteger contra algunos de los impactos negativos en la salud mental asociados al uso de las redes sociales.

PARAR ANTES DE ENTRAR EN LAS REDES: UN PEQUEÑO GESTO QUE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA

El doctor Tibber destaca que, si bien las prácticas formales como la meditación y el yoga son excelentes maneras de cultivar la atención plena, las prácticas sencillas que animan a las personas a hacer una pausa antes de interactuar en las redes sociales, ya sea para entretenerse o para socializar con amigos, pueden ayudarlas a tomar decisiones más conscientes sobre su comportamiento en línea.*

En muchos de los estudios revisados, la práctica de la atención plena o el uso consciente de las redes sociales pareció amortiguar o debilitar los vínculos entre las experiencias en línea y los peores resultados en materia de salud mental, observándose que mayores niveles de atención plena se asociaban con un menor uso problemático de las redes sociales.*

En un estudio, se pidió a los participantes que realizaran ejercicios de atención plena, que controlaran el uso de sus teléfonos inteligentes y que registraran su estado de ánimo, lo que reveló importantes efectos beneficiosos en la salud mental, concretamente en el estrés y la ansiedad, el miedo a perderse algo (FoMO, por sus siglas en inglés) y los niveles de uso problemático de las redes sociales.

En otro estudio, se pidió a los participantes que restringieran el uso de las redes sociales durante ocho días, lo que conllevó mejoras en la atención plena, pero también un aumento de las emociones negativas, en comparación con aquellos que no tuvieron restricciones.

"Nuestros hallazgos coinciden con mis observaciones como clínico, así como con investigaciones más amplias, y sugieren que la atención plena puede ayudar a las personas a desarrollar una relación más sana con las redes sociales. Al ayudar a las personas a reconocer sus pensamientos, sentimientos e impulsos sin actuar de inmediato, la atención plena puede facilitar el distanciamiento de las reacciones habituales, dirigir la atención de forma más deliberada e interactuar con las redes sociales de manera más intencional. Esto es importante en un entorno en línea donde las plataformas están diseñadas para atraer y retener nuestra atención", aclara el doctor Tibber.

Si bien la atención plena se puede cultivar mediante el entrenamiento y también puede representar un objetivo prometedor para las intervenciones clínicas, educativas y de salud pública, se necesita más investigación longitudinal y experimental antes de poder llegar a conclusiones definitivas.

Los autores destacaron que promover un uso más saludable de las redes sociales no es simplemente una cuestión de elección o responsabilidad individual. El diseño de las plataformas y los entornos sociales en los que se utilizan también son factores determinantes de cómo las redes sociales afectan la salud mental.

Por último, los investigadores señalan que la mayoría de los estudios fueron transversales, lo que significa que no es posible concluir que la atención plena produzca mejores resultados. Además, las investigaciones existentes están sesgadas hacia poblaciones más jóvenes, predominantemente occidentales, lo que limita la certeza con la que se pueden generalizar los hallazgos.