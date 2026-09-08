La paradoja de la nicotina: se fuma menos, pero los jóvenes empiezan antes y el vapeo se dispara

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MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de fumadores está disminuyendo, pero el consumo de nicotina entre los jóvenes no deja de crecer. Tres estudios realizados en Austria e Irlanda muestran que el vapeo gana terreno, la edad de inicio del consumo se adelanta hasta alrededor de los 15 años y cada vez más adolescentes comienzan a usar nicotina directamente a través de los cigarrillos electrónicos, sin haber fumado antes.

TRES ESTUDIOS ALERTAN DE UN CAMBIO EN EL CONSUMO DE NICOTINA

Tres estudios de gran envergadura demuestran que, si bien el número de fumadores está disminuyendo, las personas comienzan a fumar a edades más tempranas y el vapeo ha aumentado, especialmente entre niños y jóvenes, tal y como afirman expertos del Instituto Ludwig Boltzmann para la Salud Pulmonar y la Universidad Privada Sigmund Freud de Viena (Austria) y del TobaccoFree Research Institute Ireland (Irlanda).

La investigación, que analiza las tendencias en Austria e Irlanda, se presenta en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Barcelona, España. Los investigadores aseguran que sus hallazgos sugieren que la adicción a la nicotina sigue siendo un problema de salud importante y que las medidas de salud pública deben disuadir a los niños y jóvenes de todas las formas de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, los cigarrillos tradicionales, la shisha y las bolsitas de nicotina.

EL TABAQUISMO BAJA, PERO EL VAPEO AUMENTA

El primer estudio fue presentado por la doctora Charmaine Helk-Lim del Instituto Ludwig Boltzmann para la Salud Pulmonar y la Universidad Privada Sigmund Freud de Viena, Austria. En él participaron 15.056 personas austriacas de entre seis y 82 años, a quienes se les preguntó sobre su consumo de productos de tabaco durante un período de 12 años, entre 2012 y 2024.

Los investigadores descubrieron que, durante ese período, el tabaquismo disminuyó del 24,2% al 16,3%. Sin embargo, observaron que el uso de productos de nicotina "alternativos", como el vapeo, aumentó drásticamente durante el mismo período, del 0% al 17,2%. Al mismo tiempo, la proporción de personas que consumen más de un producto de tabaco o nicotina, por ejemplo, fumar y vapear, también aumentó del 5,2% al 18,3%. La edad promedio de inicio del tabaquismo disminuyó durante el mismo período, pasando de 20 años en las personas nacidas en la década de 1930 a alrededor de 15 años en las nacidas en la década de 2000, y la proporción de menores de 18 años que fuman casi se duplicó, del 2,6% al 5%.

LA EDAD DE INICIO DEL TABAQUISMO SE ADELANTA

La disminución del tabaquismo oculta un problema de nicotina más amplio. La epidemia no está remitiendo; está cambiando de forma y afectando a niños más pequeños que antes. "Esto parece ser una tendencia global, no solo austriaca, y puede crear la falsa impresión de que los jóvenes de hoy están más a salvo de la nicotina que en el pasado, cuando en realidad muchos se exponen a ella a una edad más temprana y a través de diferentes productos", señala En Helk-Lim.

"Nuestro consejo para las familias es que hablen con sus hijos sobre todos los productos de nicotina -incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, no solo los cigarrillos convencionales- y que inicien esa conversación antes de la adolescencia, ya que nuestros datos muestran que muchos jóvenes comienzan a usar estos productos a los 15 o 16 años. Quienes empiezan a consumir tabaco a una edad temprana corren un mayor riesgo de desarrollar una adicción a largo plazo, lo que significa que dejar de fumar se vuelve más difícil más adelante en la vida", explica.

MÁS JÓVENES VAPEAN SIN HABER FUMADO ANTES

La investigación realizada por un segundo equipo, dirigido por la profesora Joan Hanafin, del TobaccoFree Research Institute Ireland (Irlanda), fue presentada por Salome Sunday. Para la misma, analizaron el tabaquismo y el vapeo en 5.265 jóvenes irlandeses de entre 15 y 16 años en tres momentos diferentes: 2015, 2019 y 2024.

Esto demostró que la proporción de jóvenes fumadores pasó del 13,9% en 2015 al 11,7% en 2024, tras alcanzar un máximo del 14,4% en 2019. La proporción de vapeadores aumentó del 10,1% en 2015 al 15,7% en 2024, tras alcanzar un máximo del 18,1% en 2019. Este estudio también reveló que una proporción creciente de jóvenes afirmó haber empezado a vapear sin haber fumado cigarrillos previamente, pasando del 50,2% de vapeadores en 2015 al 76,2% en 2024.

EL VAPEO TAMBIÉN AUMENTA AL LLEGAR A LA EDAD ADULTA

Otro estudio realizado también por el equipo del TobaccoFree Research Institute Ireland, presentado por el profesor Luke Clancy, analizó los hábitos de fumar y vapear en un grupo de 3.380 jóvenes y cómo estos cambiaron a medida que crecían (de los 13 a los 25 años). Esto mostró que tanto fumar como vapear aumentaron en general desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana, con un uso actual de cigarrillos electrónicos del 38% a los 25 años y un tabaquismo actual del 25%. Las personas con menor probabilidad de ser fumadoras a los 25 años eran aquellas que nunca habían vapeado.

EL CONSUMO DE NICOTINA ESTÁ CAMBIANDO

"El consumo de nicotina entre los jóvenes está cambiando rápidamente. Si bien el tabaquismo en algunos grupos de edad ha disminuido a largo plazo, los jóvenes utilizan cada vez más una gama más amplia de productos con nicotina, lo que conlleva un aumento general del consumo y subraya la necesidad de controlar el consumo total de nicotina en lugar de solo los productos individuales", según los autores.

LA PREVENCIÓN DEBE ABORDAR TODAS LAS FORMAS DE NICOTINA

De esta forma, los hallazgos refuerzan la necesidad de estrategias de prevención y políticas de control del tabaco que aborden tanto el tabaquismo como el vapeo, especialmente dado el creciente número de adolescentes que prueban la nicotina por primera vez a través de los cigarrillos electrónicos. La disponibilidad de nuevos productos de nicotina probablemente mantendrá la prevalencia de la adicción a la nicotina en los niveles actuales, o incluso los elevará.