Pantallas, IA y 'sedentarismo cognitivo': el cóctel silencioso que podría afectar a tu cerebro

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MADRID, 26 Mar. (EDIZIONES) -

Las nuevas tecnologías han transformado nuestra vida, pero también podrían estar cambiando cómo funciona nuestro cerebro y facilitar en el largo plazo el posible desarrollo de una demencia. El neurólogo con especial dedicación al Alzheimer David Pérez Martínez alerta en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus del riesgo de caer en un "sedentarismo cognitivo" que, a la larga, podría impactar en nuestra salud cerebral.

Precisamente, el doctor Pérez Martínez, que es el director del Instituto Clínico de Neurociencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y del servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz de Madrid, acaba de publicar 'Cuida tu salud cerebral' (Alienta editorial), motivo por el que le entrevistamos y donde aborda estos asuntos.

Subraya en el libro que los smartphones, las pantallas, la IA, el empleo de dispositivos electrónicos en teoría han transformado la manera en la que interactuamos con el mundo, en principio para ayudarnos, si bien su empleo tiene efectos adversos y un impacto negativo si no se gestionan con responsabilidad en nuestra salud cerebral en el largo plazo. "Aunque el cerebro humano es un órgano muy plástico, la exposición prolongada a pantallas puede generar efectos adversos al alterar patrones de atención, sueño, e interacción social", afirma.

EL MAYOR IMPACTO NEGATIVO EN LOS NIÑOS

Destaca que, sobre todo, las pantallas tienen riesgos más llamativos en las edades infantiles, "cerebros con gran capacidad de neuroplasticidad", y en los que es importante fomentar un estilo de vida equilibrado, reduciendo el tiempo de pantallas y asegurando un sueño adecuado, la socialización, y la práctica de ejercicio para potenciar su desarrollo cognitivo.

Este experto mantiene que a día de hoy se desconoce qué sucede en el largo plazo en los menores que usan los dispositivos electrónicos de manera habitual, aunque apunta que sí se han detectado riesgos indirectos sobre la salud mental que puede tener el abuso de estas tecnologías de trastornos afectivos, de depresión, confianza en los demás, y de calidad de sueñoy que cuando se usan cerca de la hora de dormir se produce en este colectivo una mayor tasa de insomnio.

Además, sostiene que las pantallas también repercuten en su rendimiento escolar, y hacen que éste sea inferior al de sus compañeros de clase. "Hay que modular esta utilización de pantallas en general y adecuarlas a cada edad, y usarlas de manera consciente y útil", defiende este experto.

EL SEDENTARISMO COGNITIVO

Pero es que este experto neurólogo, con especial dedicación a las demencias, alerta de un fenómeno que actualmente está afectando a nuestra sociedad, el llamado 'sedentarismo cognitivo', "una especie de metáfora de sedentarismo físico pero con las nuevas tecnologías", y por el que dejamos de prestar atención a los estímulos cognitivos del día mientras usamos las nuevas tecnologías.

"Hoy en día, por ejemplo, ponemos una serie de televisión y ya no pensamos, muchas veces ni siquiera hacemos caso de lo que está pasando, cuando antes cogíamos un libro e intentábamos entender. Ahora pasamos por alto esos estímulos cognitivos de nuestro día a día. Las nuevas tecnologías han facilitado el acceso a un exceso de información que realmente nos hace pasar por el mundo superficialmente y el que no tengamos motivación de investigación de las cosas que nos llegan desde el punto de vista cognitivo", lamenta.

En este escenario desde hace poco entra en juego también la inteligencia artificial (IA), donde alerta también de su parte perjudicial: "En cierta manera, la IA nos hace estar más cómodos y sin hacer esfuerzos cognitivos, por ejemplo, a la hora de hacer una redacción, de intentar explicar las cosas con nuestras palabras, lo que vuelve a generar el sedentarismo cognitivo, y porque además queremos todo ahora y de forma sencilla".

De hecho, alerta de que si usamos la IA en todas nuestras capacidades mentales del día a día perderemos esa capacidad, y uno de los elementos para una mejor salud cerebral es no perder las habilidades cognitivas que tenemos. "Nos ha pasado con la escritura y con la aparición del ordenador, y ahora tenemos esa pérdida de investigación de diferentes fuentes, de desarrollo de una redacción bienes estructurada, y aquí hay un riesgo a la hora de enfrentarnos a estas tecnologías", advierte.

LAS APPS PARA EJERCITAR NUESTRA MENTE: QUÉ DICE LA CIENCIA

En este punto, el doctor Pérez pone sobre la mesa el empleo de aplicaciones que prometen mejorar nuestra salud cerebral, ¿hasta qué punto pueden ser realmente útiles? Resalta que, en la actualidad, "no tenemos una evidencia clara de que estas aplicaciones mejoren nuestra condición cerebral en el largo plazo".

No obstante, no se muestra reacio a su empleo porque si nos sirven para hacer crucigramas que nos gustan, o para interaccionar con otros en un juego 'on line', ¿por qué no? "Pero no por hacer eso nos va a salvar de tener Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa", advierte.

Hay algunos estudios pequeños que dicen que podrían mejorar algunas funciones cognitivas, según prosigue este neurólogo del Hospital 12 de Octubre, si bien insiste en que "esto no puede retrasar la aparición de una enfermedad neurodegenerativa". "Siendo pragmático si le entretiene y le gusta no es perjudicial y potencialmente podría beneficiar algunas funciones cognitivas, pero siempre se deben considerar estas aplicaciones de entrenamiento cognitivo como una herramienta complementaria dentro de un estilo de vida saludable, y complementarlas con la lectura, los 'hobbies', o la interacción social que sí está demostrado que son beneficiosas para la salud cerebral", agrega.

Con todo ello, y vista la evidencia creciente del efecto perjudicial del abuso de pantallas, el doctor David Pérez Martínez aporta los siguientes consejos para hacer un uso razonable de las mismas:

1. Limitar tiempo frente a pantallas.

2. Priorizar actividades aire libre.

3. Hábitos de sueño saludables.

4. Fomentar interacciones cara a cara)