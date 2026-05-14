Países Bajos confirma que los 26 neerlandeses evacuados del 'MV Hondius' dieron negativo por hantavirus

Una ambulancia espera en la base aérea de Eindhoven para trasladar a un hospital a los evacuados del 'MV Hondius' tras el brote de hantavirus decretado en el crucero (archivo) - Europa Press/Contacto/Shao Haijun

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han afirmado este jueves que los pasajeros llegados al país en vuelos de repatriación tras el fondeo del crucero 'MV Hondius' desde la isla de Tenerife han dado negativo por hantavirus, tras su llegada en sendos aviones en la noche del lunes al martes a la base aérea de Eindhoven.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) de Países Bajos ha indicado en un comunicado que "los pasajeros del crucero 'MV Hondius' que estaban en el segundo y tercer vuelo de repatriación han dado negativo para el virus Andes", lo que implica que "no se ha detectado este virus en estas personas".

Así, ha recalcado que estas 26 personas han sido sometidas a pruebas de laboratorio y que los resultados han sido analizados por el propio RIVMy el ErasmusMC. "Los resultados de las pruebas para todas estas 26 personas son negativos", ha indicado.

El organismo ha reseñado que "al margen de los resultados de las pruebas, la cuarentena en vivienda durante seis semanas es aplicable para los pasajeros neerlandeses repatriados".

Por su parte, la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha manifestado que las 26 personas identificadas en el país como contactos cercanos de casos de hantavirus vinculados al brote decretado en el citado crucero han dado también negativo por esta enfermedad.

"A día de hoy, la totalidad de los casos de contacto con una persona positiva al hantavirus presentes en Francia han dado resultados negativos, sin excepción", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha incidido en que todas estas personas "están en aislamiento hospitalario".

"Por ello, es posible excluir cualquier contaminación previa de otras personas en esta etapa", ha argumentado Rist, quien ha incidido en que estas 26 personas "seguirán bajo observación médica y siendo sometidas a pruebas tres veces por semana".

En este sentido, ha adelantado que las autoridades no darán ya más novedades sobre estos casos, "salvo en el caso de un eventual resultado positivo".

Por último, Rist ha dado las gracias "a todo el personal médico y científico movilizado" para atender a estas 26 personas y al ciudadano francés que se encuentra ingresado en reanimación tras ser hospitalizado en estado grave después de dar positivo por hantavirus.

Hasta la fecha se han confirmado tres muertos a causa del brote de hantavirus en el 'MV Hondius', qe cubría la ruta entre la ciudad argentina de Ushuaia y Países Bajos --un matrimonio neerlandés y una mujer alemana--, mientras que se han registrado otros seis casos confirmados y un caso probable.