Los padres deben enseñar a sus hijos la importancia de aceptar la frustración y cuidar de su salud mental, según experto

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Responsable de la Unidad de Psicología Clínica Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario San Rafael (HUSR), el doctor Jesús Paños, señala la importancia de que los padres enseñen a sus hijos a aceptar la frustración y ser constantes en los intentos de solución, para cuidar de su salud mental "dando por sentado que en muchas ocasiones las cosas no salen a la primera como se espera".

Según Paños, "algunos jóvenes tienen la sensación interior de no tener estrategias para enfrentar las situaciones que les generan malestar y en ocasiones no saben ni qué ha podido disparar ese malestar". Por este motivo, "las familias han de ser la principal escuela de aprendizaje, no solo de cuidados, sino de habilidades para afrontar la vida".

Muchos jóvenes viven la ansiedad o la tristeza como algo extraño, ajeno a sus vidas cómodas repletas de satisfacciones inmediatas: "dan la sensación de fragilidad, de no saber las consecuencias que conlleva su estilo de vida", explica.

Además, el doctor insiste en la importancia de enseñar a la gente joven a pensar de forma racional, a saber identificar las fuentes del malestar y entrenarles en algunas estrategias que lo minimicen. A crecer en entornos seguros, con vínculos cercanos y con modelos de estabilidad emocional. A mostrar cariño y atención, pero también límites y normas", añade Paños.

La familia puede canalizar el ocio de sus hijos, fomentando el interés por unos u otros temas y puede acompañar el inicio de su vida social. "Pero todo ello requiere esfuerzo y tiempo", asegura el experto.

La educación va más allá de enseñar a los niños a vestirse y estudiar, sino que hay que "ayudarles a valorar a los demás, alejarse de los peligros, crear redes sociales cercanas y significativas, cultivar un ocio sano, ayudarles a buscar sus gratificaciones de valor y no las que la sociedad les facilita", explica.

Por último, el especialista subraya que los colegios, institutos, centros de salud, centros de jóvenes y universidades deberían ofrecer talleres y seminarios dirigidos a impartir estas habilidades.

"Las familias más exitosas y sanas mentalmente lo hacen de forma intuitiva, porque han identificado la importancia de estos recursos en su propia vida", pero "cuanto más y mejores recursos personales de enfrentamiento tengamos, menor será el efecto que provocarán en nosotros los problemas y la adversidad", concluye.