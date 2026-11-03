Los pacientes hospitalizados pueden tener mejores resultados cuando son atendidos por médicas

Archivo - Paciente atendido por profesionales sanitarios en su habitación de un hospital. - MORSA IMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del ICES, dirigido por un investigador de la Universidad de Toronto, ambos en Canadá, los pacientes atendidos por médicas en el hospital tuvieron menos probabilidades de morir o ser readmitidos en comparación con aquellos atendidos por médicos varones.

Esto sugiere que el sexo femenino del médico podría estar asociado con mejores resultados a corto y largo plazo entre los pacientes hospitalizados con diagnósticos médicos comunes.

"Las investigaciones anteriores se han centrado principalmente en pacientes quirúrgicos y en el médico que los ingresa. Nuestros hallazgos se suman al creciente conjunto de investigaciones que examinan la relación entre el sexo del médico y los resultados de los pacientes, ampliando la evidencia más allá de la atención quirúrgica a una gama más amplia de afecciones médicas y otros médicos", asegura la doctora Angela Jerath, científica del ICES y profesora asociada del Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor de la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto.

El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', analizó datos del ICES sobre 958.150 adultos hospitalizados por uno de los siete diagnósticos médicos comunes, como infarto agudo de miocardio y neumonía, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2022.

De los pacientes, 259.759 fueron atendidos por médicas y 698.391 por médicos. Dado que la atención puede pasar por varios médicos durante una hospitalización, los investigadores analizaron si los resultados de los pacientes variaban según el sexo del médico principal responsable y la frecuencia con la que los pacientes recibieron atención de médicas durante su estancia hospitalaria.

Los pacientes atendidos por médicas presentaron una menor mortalidad a los 30 días en comparación con los atendidos por médicos (12,3% frente a 13,7%), así como una tasa de reingreso hospitalario ligeramente inferior (18,6% frente a 18,9%). Una mayor exposición a la atención médica durante la hospitalización también se asoció con una probabilidad un 7% menor de fallecer en los 30 días siguientes. Se observaron patrones similares a los 90 días y al año.

Una posible explicación de esta diferencia es que las médicas podrían centrarse más en la comunicación con el paciente y dedicarle más tiempo. Además, es más probable que prescriban tratamientos guiados por protocolos, consulten con sus colegas y participen en la toma de decisiones.

"El objetivo no es favorecer a un grupo de médicos sobre otro, sino identificar prácticas y comportamientos que puedan contribuir a mejorar la atención en todo el sistema de salud. Una ventaja importante de este estudio es que, a diferencia de la atención quirúrgica, a los pacientes ingresados en el hospital por afecciones médicas se les suele asignar un médico según un sistema de rotación, en lugar de según las preferencias del paciente o del médico remitente, lo que ayuda a minimizar el sesgo de derivación", apunta Jerath.

Los investigadores recomiendan realizar más estudios para determinar si la atención clínica difiere según el sexo del médico y si estos hallazgos pueden extrapolarse a otros entornos, tanto a nivel local como en otros países.