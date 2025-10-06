Los pacientes con depresión presentaban una peor recuperación posquirúrgica

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La depresión, además de estar asociada con problemas de salud física, desde la interrupción del sueño hasta un mayor riesgo de cáncer también puede afectar los resultados quirúrgicos y los costos posoperatorios, según los hallazgos de un nuevo estudio de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus (Estados Unidos) y del Centro Médico Wexner de la misma universidad.

Los investigadores, que han presentado sus resultados en el Congreso Clínico 2025 del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) en Chicago, del 4 al 7 de octubred, descubrieron que los pacientes con depresión tienen menos probabilidades de tener una recuperación quirúrgica óptima. Sin embargo, los pacientes tratados con antidepresivos obtuvieron mejores resultados en múltiples áreas de resultados quirúrgicos.

"Tratar cualquier diagnóstico, especialmente uno tan importante y devastador como el cáncer, requiere comprender otros factores de riesgo sanitarios y sociales", expone Erryk S. Katayama, estudiante de cuarto año de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del estudio. "Comprender cómo los problemas de salud mental afectan los resultados postoperatorios puede ayudar a crear planes de tratamiento holísticos e individualizados, anticipar y prevenir complicaciones asociadas y, en última instancia, optimizar los resultados del paciente".

En este estudio retrospectivo, los investigadores analizaron los datos de Medicare del Sistema de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) para identificar a pacientes con cáncer colorrectal, hepatobiliar y de páncreas que también fueron diagnosticados con depresión 12 meses antes o después del diagnóstico de cáncer. A través de los datos de la Parte D de Medicare, los investigadores también identificaron qué pacientes tenían una receta para antidepresivos. Posteriormente, analizaron si estos pacientes tuvieron un pronóstico posoperatorio ideal, es decir, no reportaron complicaciones, tuvieron una hospitalización prolongada, no reingresaron al hospital dentro de los 90 días ni fallecieron dentro de los 90 días posteriores a la cirugía.*

De 32.726 pacientes, 1.731 también fueron diagnosticados con depresión. De estos pacientes, 1.253 habían recibido una receta de antidepresivos y 478 no.

Los investigadores descubrieron que los pacientes con depresión, con o sin tratamiento, presentaban una peor recuperación posquirúrgica y costos más elevados. Sin embargo, los antidepresivos redujeron estos efectos. Aunque los pacientes sin depresión obtuvieron mejores resultados en general, aquellos con depresión tratada tuvieron mejores resultados, menores tiempos de internación y reingresos y menores tasas de mortalidad.

Los pacientes sin depresión también tuvieron el costo de atención más bajo, seguidos por los pacientes que fueron tratados y no tratados por depresión. Los investigadores observaron que estudios previos han demostrado que los pacientes con depresión tienen mayor probabilidad de no adherirse al tratamiento médico. "El tratamiento de esta depresión puede ayudar a mitigarla y a tratarla, además de permitir un mejor autocuidado y cumplimiento del tratamiento", en palabras de Timothy M. Pawlik, oncólogo cirujano del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del estudio.

La inspiración para esta investigación surgió de la pandemia de COVID-19, que generó una mayor conciencia sobre la salud mental. "Comenzamos a pensar en las implicaciones de la salud mental en los resultados quirúrgicos y a hablar de las necesidades sociales relacionadas con la salud", aporta Pawlik. Estos factores incluían la inseguridad alimentaria, la inseguridad laboral y la violencia doméstica.

Pawlik también señala que los investigadores utilizaron las prescripciones de antidepresivos como indicador de quién recibió o no tratamiento y no consideraron si el paciente estaba en terapia o consultando con un psiquiatra, lo cual constituye una limitación del estudio.

Sin embargo, los resultados indican la importancia de realizar pruebas de detección de depresión antes de la cirugía, "para que podamos abordar las necesidades de nuestros pacientes", afirmó. Los investigadores también enfatizaron la importancia de que los pacientes no descuiden su salud mental, especialmente durante la cirugía.