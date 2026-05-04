Pacientes de asma alertan de inequidades territoriales en el diagnóstico y acceso a tratamientos

Archivo - Mujer con asma. - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) ha alertado este lunes de las inequidades en el diagnóstico y el acceso a tratamientos entre comunidades autónomas, e incluso entre áreas sanitarias, frente a las que ha reclamado a las administraciones que actúen.

Con motivo del Día Mundial del Asma, que se conmemora este martes, FENAER ha detallado que afecta a entre el cinco y el 10 por ciento de españoles, pero que persisten el infradiagnóstico y la escasa valoración de la patología. Según el Estudio de prevalencia de asma en población general en España, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), hasta el 73 por ciento de quienes padecen asma lo desconocen.

"Una enfermedad sin diagnóstico es una enfermedad sin tratamiento. Eso se traduce en síntomas evitables, crisis evitables, visitas a urgencias evitables y, en definitiva, en una pérdida de calidad de vida que no debería producirse", ha advertido el presidente de FENAER, Mariano Pastor.

Asimismo, la federación ha apuntado que, aunque se han producido avances terapéuticos, sigue habiendo importantes desigualdades en el acceso a los tratamientos más innovadores. En este sentido, ha denunciado la falta de equidad en el acceso a los tratamientos biológicos, que han demostrado "mejorar de forma significativa" la calidad de vida de los pacientes con asma grave.

Precisamente, los pacientes con asma grave no controlada sufren en especial esta inequidad, ya que el lugar en el que viven determina si pueden acceder o no a unidades especializadas, lo que limita el acceso a un diagnóstico temprano y al manejo multidisciplinar de la enfermedad.

Desde FENAER, han demandado a las administraciones sanitarias medidas para reducir el infradiagnóstico, para lo que han sugerido el establecimiento de protocolos de diagnóstico precoz y sistemático, con pruebas como la espirometría en Atención Primaria (AP). También han reclamado garantizar un acceso equitativo a tratamientos avanzados, incluyendo los biológicos para pacientes con asma grave no controlada.

Además, han instado a establecer criterios homogéneos de derivación a unidades especializadas en todo el territorio e incidir en una mayor visibilidad y accesibilidad de las Unidades de Asma Grave. A su vez, han pedido que se fomente la educación en salud, especialmente en el momento del diagnóstico.

"VIVIR CON ASMA NO ES UN LÍMITE"

En este marco, FENAER ha impulsado la campaña 'Vivir con asma no es un límite', con el objetivo de visibilizar la realidad de esta enfermedad en España y reclamar mejoras urgentes en su abordaje. La campaña de concienciación se realiza con el apoyo no condicionado de las compañías Chiesi, Sanofi, AstraZeneca y GSK.

La base de esta campaña es la guía 'Vivir con asma no es un límite', destinada a recién diagnosticados, familiares y cuidadores. Esta herramienta ofrece una orientación práctica para entender y manejar la enfermedad desde el inicio, incidiendo en la adherencia a los tratamientos prescritos y en la adopción de hábitos saludables. El documento explica qué es el asma y cuáles son los desencadenantes más comunes, así como la importancia de identificarlos y evitarlos en la medida de lo posible.

"El problema no es la falta de soluciones, porque las hay, sino la falta de acceso a ellas. Es el momento de situar el asma en la agenda sanitaria y dar respuesta a una realidad que afecta a millones de personas", ha finalizado Mariano Pastor.