La paciente en seguimiento en Alicante se somete a una tercera PCR esta tarde y sigue sin síntomas

El crucero 'MV Hondius' fondea en el puerto de Granadilla a la espera de repostar y recibir el avituallamiento necesario para viajar a Países Bajos - Europa Press Canarias - Europa Press

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 32 años en seguimiento en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus se someterá durante este lunes por la tarde a una tercera PCR, después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Este pasado domingo, la segunda prueba PCR por hantavirus realizada a esta mujer arrojó resultado negativo. Un día antes, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que la primera PCR realizada a la paciente también había dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido preveía la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas.

Al final de la tarde de este lunes se tomará una nueva muestra a la mujer para realizarle la tercera PCR por hantavirus, tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad.

La tercera muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología para que sea analizada, señalan desde la Conselleria de Sanidad.

Tras la segunda prueba negativa, la mujer pasó a periodo en cuarentena y permanece ingresada en un hospital de Alicante. Una vez se conozcan los resultados de la tercera prueba, el Ministerio de Sanidad emplaza a una "próxima valoración conjunta", precisó este domingo la Generalitat.

El viernes pasado, después la dirección general de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad contactó con la mujer de 32 años asintomática, después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Inicialmente presentaba una sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente. Según subrayó la Generalitat, la Conselleria de Sanidad "activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios".

La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos. Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a la habitación correspondiente "garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento".