Pablo Ryan Murúa, médico internista, da pistas para reconocer cuanto antes las infecciones de trasmisión sexual

MADRID, 23 Dic. (EDIZIONES) - infecciones de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) están viviendo un aumento histórico en España, con más de 90.000 casos al año y un crecimiento sostenido que afecta tanto a jóvenes como a mayores de 50 años. ¿Por qué? Los expertos alertan de que muchas ITS pasan desapercibidas, se confunden con infecciones urinarias, con alergias, o incluso con simples irritaciones, y algunas -como la sífilis- pueden imitar múltiples patologías, retrasando el diagnóstico.

La presencia de ITS sin síntomas, y el menor uso del preservativo, están impulsando una transmisión silenciosa que exige más cribados, mejor educación sexual, y un alto índice de sospecha clínica para evitar complicaciones y frenar su expansión.

Para conocer un poco mejor esta situación entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al doctor Pablo Ryan Murúa, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y experto en materia de ITS, quien advierte de que muchas de estas infecciones no presentan síntomas o lo hacen de forma inespecífica, lo que lleva a confundirlas con infecciones urinarias, con candidiasis, o con vaginosis.

En concreto, actualmente en España, indica que la clamidia, la gonorrea, y la sífilis son actualmente las ITS más notificadas en España. "En 2024 se superaron los 90.000 casos combinados, con un crecimiento anual sostenido. La clamidia lidera en número, seguida de la gonorrea (preocupante por su resistencia antibiótica), y por la sífilis, que ha resurgido, incluyendo casos congénitos. Estas infecciones se han triplicado en la última década, lo que refleja un problema creciente de salud pública", avisa este experto.

CUANDO LAS ITS SE CONFUNDEN

En concreto, indica que, en las mujeres, la clamidia y la gonorrea pueden pasar desapercibidas o atribuirse a molestias leves. Mientras, en el caso de los hombres, subraya que los síntomas pueden parecer una uretritis banal o prostatitis, al tiempo que las lesiones por VPH o los herpes se confunden con fibromas, con eccemas, o con foliculitis.

"En definitiva, los síntomas de las ITS pueden imitar a numerosas enfermedades urogenitales y dermatológicas. Por eso, es fundamental mantener un alto índice de sospecha clínica y, sobre todo, realizar siempre una historia sexual detallada: es clave para orientar correctamente el diagnóstico y evitar retrasos en el tratamiento", asevera este experto.

Así, advierte de que la sífilis, que es conocida históricamente como la gran simuladora debido a su capacidad de imitar otras enfermedades suele ser la protagonista en muchas ocasiones de esos diagnósticos erróneos: "Sus manifestaciones son muy variadas: una úlcera sifilítica primaria (chancro) es indolora y puede pasar desapercibida o confundirse con una herida menor; además, las erupciones de la sífilis secundaria (manchas en palmas, plantas, u otras zonas) suelen parecerse a alergias, psoriasis, u otras dermatosis comunes. Esto hace que, en ocasiones, se establezca inicialmente un diagnóstico erróneo, retrasando el tratamiento adecuado".

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES DE UNA ITS

Con ello, recuerda este especialista en Medicina Interna que los síntomas más comunes de una infección de transmisión sexual incluyen un flujo genital anormal, escozor al orinar, úlceras o verrugas en genitales y, en ocasiones, dolor pélvico, o ganglios inflamados.

Sin embargo, sí advierte de que muchas ITS, como la clamidia, la gonorrea, o incluso la sífilis, pueden cursar sin síntomas, especialmente en el caso de las mujeres. "Esta 'transmisión silenciosa' favorece la diseminación sin diagnóstico, subrayando la importancia del cribado periódico de ciertas ITS, incluso en las personas asintomáticas", agrega.

LA MAYOR INCIDENCIA DE ITS EN ESPAÑA

Pero es que también este experto del Hospital Universitario Infanta Leonor subraya que, en la actualidad, aunque la mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual se da en jóvenes de 20 a 35 años, también han aumentado significativamente los casos en las personas mayores de 50.

"Factores como menor uso del preservativo, más parejas sexuales, cambios sociales (divorcios, aplicaciones de citas), y una escasa educación sexual explican esta tendencia. En mayores influye, además, la baja percepción de riesgo, y el mantenimiento de una vida sexual activa sin protección", agrega el doctor Ryan Murúa.

CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO

En este escenario, conviene recordar cuáles son las principales herramientas diagnósticas de las ITS, señalando este experto que las pruebas más utilizadas son la PCR (por su alta sensibilidad para clamidia, gonorrea, etc.), y las serologías (imprescindibles para sífilis, VIH, hepatitis B/C). "Los cultivos se usan sobre todo para estudiar resistencias, especialmente en gonorrea. Los test rápidos permiten un cribado inmediato, y son útiles en los contextos comunitarios. No obstante, no hay que olvidar que cada ITS requiere una combinación específica según sean los síntomas, y la localización anatómica", remarca.

Sostiene igualmente que, en la mayor parte de los casos, sí se toman muestras genitales (exudado, orina), extragenitales (faringe, recto), según el tipo de prácticas sexuales, y siempre se solicita una analítica de sangre para descartar VIH, sífilis, y hepatitis. "La exploración clínica puede bastar sólo en lesiones muy típicas (verrugas por VPH), pero habitualmente se complementa con pruebas para un diagnóstico completo y detectar coinfecciones", alerta este doctor.

EN QUIENES CONVIENE HACER UN CRIBADO PREVENTIVO

En este contexto, recuerda que las guías actuales, incluidas las del Grupo de Estudio en Infecciones de Transmisión Sexual (GEITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), recomiendan realizar cribados periódicos, incluso en ausencia de síntomas, en personas con mayor probabilidad de exposición.

"Esto incluye a jóvenes sexualmente activos menores de 25 años, trabajadores sexuales, personas con múltiples parejas, y quienes toman la profilaxis preexposición o PrEP frente al VIH. En estos grupos se aconseja un cribado al menos anual, y cada 3-6 meses cuando el riesgo es elevado. Además, el cribado debe ofrecerse sistemáticamente durante el embarazo. Detectar las ITS de forma precoz permite cortar la transmisión, iniciar tratamiento antes de que aparezcan complicaciones, y prevenir secuelas como la enfermedad inflamatoria pélvica o la infertilidad", defiende este especialista.

Precisamente, el doctor Pablo Ryan Murúa, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) dirige junto al doctor Ander González Sarría (Centro de ITS Sandoval y Hospital Clínico San Carlos de Madrid) el curso de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para profesionales sociosanitarios, celebrado recientemente en el Hospital público Infanta Leonor.