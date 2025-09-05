'Ozempic' y 'Wegovy' reducen el consumo de cocaína en un estudio con ratas

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de científicos ha descubierto que la semaglutida, un fármaco utilizado para tratar la diabetes y la pérdida de peso (comercializado como 'Ozempic' y 'Wegovy'), reduce significativamente el comportamiento de búsqueda de cocaína en ratas.

Este trabajo debe confirmarse en humanos, pero sugiere que la semaglutida es un candidato para ser desarrollado como tratamiento para la dependencia de la cocaína; por el momento no existe ningún tratamiento farmacológico eficaz para la dependencia de la cocaína. El trabajo se ha publicado en la edición de septiembre de la revista 'European Neuropsychopharmacology'.

La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa. La Agencia Europea de Medicamentos informa de que alrededor de 2,7 millones de adultos jóvenes (entre 15 y 34 años) consumen cocaína habitualmente, lo que representa alrededor del 2,5 por ciento de la población de ese grupo de edad. El consumo de cocaína en el Reino Unido es el segundo más alto del mundo, con alrededor del 2,7 por ciento de los adultos que consumen la droga. Hasta la fecha, no existe ningún tratamiento farmacológico eficaz para el consumo problemático de cocaína.

Científicos de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y de la Universidad de Pensilvania (EEUU), dirigidos por la profesora Elisabet Jerlhag (Universidad de Gotemburgo), proporcionaron a ratas macho acceso a cocaína inyectada directamente, que podían dispensar pulsando una palanca en la jaula. A continuación, un grupo experimental de 10 de estos animales fue tratado con semaglutida antes de tener acceso al dispensador de cocaína.

"Descubrimos que, en comparación con los animales de control, el consumo de cocaína por autoadministración se redujo en un 26 por ciento en los animales a los que se les había administrado semaglutida", ha señalado Jerlhag.

"Resultados anteriores, tanto de nuestro grupo como de otros grupos, han demostrado que la semaglutida puede reducir el consumo de alcohol y el deseo de consumirlo tanto en humanos como en animales, y este trabajo sobre la cocaína parece reflejar estos hallazgos previos sobre el consumo de alcohol. Este es el primer ensayo que muestra el potencial de la semaglutida como fármaco para la dependencia de la cocaína", ha subrayado la investigadora.

TAMBIÉN FUNCIONÓ TRAS UN PERIODO DE ABSTINENCIA

Así, Jerlhag ha resaltado que también descubrieron que, tras un periodo de abstinencia, se produjo una reducción del 62 por ciento en la búsqueda de cocaína en los animales que habían tomado semaglutida y que la motivación (el esfuerzo realizado para conseguir la droga) se redujo en un 52 por ciento.

Se trata de un trabajo con animales, por lo que, por el momento, no se puede afirmar que tengan un tratamiento viable para la dependencia de la cocaína en humanos. "Necesitamos un estudio más amplio para confirmar estos resultados y, a continuación, debemos comprobar si los hallazgos también se aplican a los seres humanos. Sin embargo, estos resultados son muy prometedores y subrayan la necesidad de realizar estudios en humanos, especialmente porque no existen tratamientos farmacológicos para la dependencia de la cocaína", explica la profesora.

La semaglutida pertenece a una clase de fármacos llamados inhibidores del GLP-1. Estos fármacos (junto con el fármaco similar 'Mounjaro') han revolucionado el tratamiento del exceso de peso y ahora se muestran prometedores en el tratamiento de problemas de salud mental.

"Se trata de un estudio realizado con rigor que aporta pruebas adicionales de que los agonistas del receptor GLP-1 pueden reducir el refuerzo de la cocaína. Estos hallazgos tienen implicaciones clínicas, dados los retos que plantea la identificación de medicamentos para el trastorno por consumo de estimulantes y el creciente uso clínico de semaglutida en muchas zonas del mundo. Estos hallazgos deberían fomentar los ensayos clínicos con agonistas del receptor GLP-1 para el trastorno por consumo de estimulantes", ha detallado Christian Hendershot, del Instituto de Adicciones de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (EEUU).

El profesor Hendershot no participó en esta investigación; se trata de un comentario independiente. No obstante, Hendershot fue el investigador principal del primer ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo sobre los efectos de la semaglutida en el deseo de consumir alcohol en adultos.