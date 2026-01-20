El oxímetro casero puede subestimar la falta de oxígeno en personas con piel oscura

Archivo - Medición del nivel de oxígeno y la frecuencia del pulso con un oxímetro de pulso portátil. - ANDREYGONCHAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los monitores de punta de dedo, conocidos como oxímetros de pulso, que se pueden usar en el hogar para detectar niveles bajos de oxígeno en sangre (hipoxemia), brindan lecturas más altas para pacientes con tonos de piel más oscuros que claros, según el estudio más grande sobre este tema publicado por la Universidad de Plymouth (Reino Unido) en 'The BMJ'.

Esto significa que es posible que no se detecten niveles bajos de oxígeno en sangre en pacientes con tonos de piel más oscuros, lo que podría retrasar la atención, mientras que los pacientes con tonos de piel más claros pueden recibir un tratamiento innecesario.

Los oxímetros de pulso utilizan luz para medir la cantidad de oxígeno en la sangre (SpO2). Para la mayoría de las personas, una lectura normal del oxímetro de pulso se encuentra entre el 95% y el 100%, y las lecturas inferiores al 90-92% generalmente se consideran bajas y requieren atención médica.

Se sabe que se ven afectados por varios factores, incluido el tono de piel, ya que el pigmento en las pieles más oscuras puede absorber más luz, lo que hace que el dispositivo "piense" que hay más oxígeno del que hay. Sin embargo, hasta la fecha, los estudios no han podido extraer conclusiones firmes sobre el impacto del tono de piel en la precisión diagnóstica.

Para abordar este problema, los investigadores se propusieron probar la precisión de medición y diagnóstico de cinco oxímetros de pulso de dedo proporcionados por el NHS (el sistema británico de salud) para usar en el hogar en el programa de oximetría COVID@home del NHS England.

Se basaron en datos de 903 adultos gravemente enfermos (edad promedio de 56 años; 67% hombres) en 24 unidades de cuidados intensivos del NHS en Inglaterra entre junio de 2022 y agosto de 2024.

Aunque los oxímetros de pulso de dedo probados fueron los que se usan en el hogar, se utilizaron unidades de cuidados intensivos como laboratorio de prueba debido a que los pacientes tienen valores de oxígeno en sangre más bajos y habitualmente se les mide con precisión el oxígeno en sangre usando máquinas del hospital.

En cada paciente, se midió objetivamente el tono de la piel con un espectrofotómetro (una cámara que mide el color). Posteriormente, los investigadores compararon los valores de oxígeno en sangre (SpO2) obtenidos mediante oximetría de pulso con las mediciones de gases en sangre arterial (SaO2), el estándar de referencia.

Los valores de SpO2 se evaluaron en dos umbrales de acuerdo con la guía actual, ya sea para buscar ayuda médica (94% o menos) o para asistir al departamento de emergencias (92% o menos). Se analizaron 11.018 mediciones pareadas de SpO2 y SaO2. Los cinco oxímetros de pulso arrojaron valores de SpO2 más altos en pacientes con tonos de piel más oscuros que en pacientes con tonos de piel más claros, independientemente del nivel de medición de SaO2. Las lecturas de SpO2 fueron, en promedio, 0,6-1,5 puntos porcentuales más altas para los pacientes con tono de piel más oscuro que más claro.

En ambos umbrales de SpO2 evaluados, las tasas de falsos negativos (bajo nivel de oxígeno no detectado por el oxímetro de pulso cuando está presente) aumentaron con tonos de piel más oscuros, mientras que las tasas de falsos positivos (bajo nivel de oxígeno indicado por el oxímetro de pulso cuando está ausente) disminuyeron con tonos de piel más oscuros.

Y aunque las diferencias absolutas en las lecturas fueron pequeñas, "pueden resultar en tasas sustancialmente más altas de falsos negativos y tasas más bajas de falsos positivos en el diagnóstico de hipoxemia", señalan los investigadores.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. Los autores reconocen que el estudio se realizó en pacientes en estado crítico, lo que podría limitar la generalización de los hallazgos.

Sin embargo, los autores dicen que este fue un estudio de gran tamaño que utilizó modelos estadísticos sofisticados para evaluar el rendimiento de los oxímetros de pulso en múltiples dominios de precisión tanto de medición como de diagnóstico.

"Las lecturas de SpO2 deben interpretarse en el contexto de otra información clínica y se les debe dar mayor importancia a las tendencias en los valores de SpO2 que a las lecturas individuales, particularmente en pacientes con tonos de piel más oscuros", afirman.

"Los sistemas de atención sanitaria deberían elaborar directrices para informar y ayudar a los profesionales, a los pacientes y al público, especialmente en entornos donde no se disponga de lecturas clínicas adicionales de otros dispositivos de medición médica", concluyen.