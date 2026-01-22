El óxido nítrico inhalado muestra potencial para combatir bacterias resistentes a antibióticos

Archivo - Bacterias - ILLUSTRATION BY JENNIFER OOSTHUIZEN, CDC - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El óxido nítrico es un gas terapéutico que investigadores del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos), miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham (MGB), ayudaron a establecer como terapia vital para cientos de miles de recién nacidos con cardiopatías congénitas.

Casi 30 años después, investigadores del mismo laboratorio del Mass General Brigham informan que el óxido nítrico inhalado (ONi) en dosis altas demuestra una posible actividad antimicrobiana en modelos preclínicos y es seguro y viable en estudios iniciales con humanos, lo que respalda la investigación clínica adicional. Los hallazgos se publican en 'Science Translational Medicine'.

El uso excesivo de antibióticos ha acelerado el desarrollo de resistencia bacteriana a los medicamentos convencionales, una crisis de salud mundial que se proyecta que resultará en más de 10 millones de muertes anuales para 2050. La bacteria multirresistente Pseudomonas aeruginosa es responsable de aproximadamente una quinta parte de los casos de neumonía adquirida en el hospital y está asociada con enfermedad grave y mayor mortalidad.

"Este estudio proporciona una base traslacional, más que una solución clínica definitiva", informa el primer autor, el doctor Binglan Yu, del Departamento de Anestesia, Cuidados Intensivos y Medicina del Dolor del Hospital General Brigham de Massachusetts. "Nuestros hallazgos demuestran sólidos efectos preclínicos contra las pseudomonas, junto con datos alentadores sobre su seguridad en humanos".

"Estos resultados justifican el diseño cuidadoso de los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 para evaluar formalmente la eficacia clínica", agrega el coautor principal Bijan Safaee Fakhr, también del Departamento de Anestesia, Cuidados Críticos y Medicina del Dolor del MGB.

En el estudio, los investigadores demostraron primero la eliminación dosis-dependiente de Pseudomonas aeruginosa mediante compuestos liberadores de óxido nítrico in vitro. Posteriormente, demostraron que los cerdos con neumonía experimental por P. aeruginosa tratados con dosis altas de NOi (300 partes por millón) mostraron una menor carga bacteriana, además de una mejor oxigenación y otros marcadores de infección pulmonar, en comparación con los animales no tratados.

Para evaluar la viabilidad y la seguridad en humanos, los investigadores evaluaron la exposición repetida a dosis altas de iNO en 10 voluntarios sanos y dos pacientes críticos con una infección bacteriana multirresistente. El tratamiento fue bien tolerado y no se observaron problemas graves de seguridad. Un análisis retrospectivo de pacientes que recibieron dosis altas de iNO en entornos clínicos, principalmente durante la pandemia de COVID-19, reforzó aún más el perfil de seguridad de este enfoque.

"Estos resultados sugieren una estrategia prometedora que podría complementar los tratamientos existentes", concluye el autor principal, el doctor Lorenzo Berra, del Departamento de Anestesia, Cuidados Intensivos y Medicina del Dolor del MGB. "Sin embargo, es fundamental realizar ensayos clínicos rigurosos antes de que este enfoque pueda considerarse para su uso clínico rutinario".

DOI: