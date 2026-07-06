Los óvulos donados no siempre consiguen el embarazo: el útero también envejece a partir de los 49 años

Archivo - Mujer con dolor abdominal sostiene el modelo anatómico del útero y los ovarios con patología. Enfermedades del útero y los ovarios, endometriosis, quistes ovárico. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más mujeres recurren a los óvulos donados para intentar un embarazo a edades avanzadas. Sin embargo, nuevas evidencias apuntan a que la edad sigue influyendo en otro aspecto clave de la reproducción.

EL FIN DEL MITO: POR QUÉ EL OVOCITO JOVEN NO LO SOLUCIONA TODO

Un nuevo estudio sugiere que los cambios relacionados con la edad en el útero pueden contribuir a peores resultados en el embarazo, ya que las mujeres de 49 años o más experimentan menores tasas de nacimientos vivos y un mayor riesgo de aborto espontáneo a pesar del tratamiento con óvulos de donante, según expertos de la Alianza Mundial de Investigación IVIRMA en IVI Roma, Italia.

Presentados en la 42ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), que se celebra en Londres, Reino Unido, los hallazgos cuestionan la suposición de que los óvulos donados pueden "reiniciar" por completo el reloj reproductivo eliminando los efectos del envejecimiento reproductivo. El resumen del estudio se publica en 'Human Reproduction'.

En las últimas décadas, la edad materna al momento del parto ha aumentado constantemente debido a cambios sociales, económicos y tecnológicos. Si bien la disminución de la fertilidad relacionada con la edad se ha atribuido tradicionalmente en gran medida a la disminución de la calidad de los óvulos, cada vez hay más evidencia que sugiere que el envejecimiento uterino y endometrial también puede ejercer efectos independientes.

Sin embargo, hasta ahora, la evidencia clínica que cuantifica la contribución del envejecimiento uterino a los resultados reproductivos ha sido limitada.

Para investigar esto, los investigadores analizaron 2.760 transferencias de blastocistos únicos realizadas en 1.774 mujeres sometidas a tratamiento con óvulos de donante entre marzo de 2021 y diciembre de 2024, lo que les permitió examinar los factores uterinos controlando en gran medida los efectos del envejecimiento de los óvulos.

Se compararon los resultados del embarazo entre cuatro grupos de edad de las receptoras (35-40, 41-45, 46-49 y =49 años), evaluándose las tasas de nacidos vivos, las tasas de abortos espontáneos y las características endometriales, ajustando los resultados según factores relacionados con el embrión, la madre y el padre.

El análisis identificó los 49 años como un umbral clínicamente significativo, a partir del cual los resultados reproductivos disminuyeron a pesar del uso de óvulos de donante. Las tasas de embarazo clínico cayeron del 54% en mujeres de 35 a 40 años al 42,6% en aquellas de 49 años o más, mientras que las tasas de nacimientos vivos disminuyeron del 46,2% al 31,7%. Las tasas de aborto espontáneo aumentaron del 24,2% al 37,6%.

En comparación con las mujeres de 35 a 40 años, las mujeres de 49 años o más tenían una probabilidad significativamente menor de lograr un nacimiento vivo y más del doble de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo. Las tasas acumuladas de nacimientos vivos también disminuyeron sustancialmente con la edad, pasando del 80% entre las mujeres de 35 a 40 años al 62,5% entre las mujeres de 49 años o más que transfirieron todos los embriones disponibles.

EL FUTURO DE LA FERTILIDAD: EN BUSCA DE LA "EDAD BIOLÓGICA UTERINA"

El estudio también encontró cambios relacionados con la edad en el revestimiento del útero, conocido como endometrio. Si bien el grosor del revestimiento uterino se mantuvo similar en todos los grupos de edad, la proporción de mujeres con un patrón endometrial trilaminar (una característica generalmente asociada con un útero receptivo a la implantación del embrión) disminuyó significativamente con la edad, pasando del 94,7% entre las mujeres de 35 a 40 años al 81% entre las mujeres de 49 años o más.

La doctora Beatrice Crestani, investigadora de la Universidad de Verona (Italia) autora principal del estudio, declara: "Durante muchos años, el envejecimiento reproductivo se ha considerado principalmente un problema ovárico, lo que significa que, si se reemplazan óvulos viejos con ovocitos de donante, esencialmente se 'reinicia' el reloj reproductivo. Nuestros hallazgos sugieren que la situación es más compleja".

"Los óvulos de donante superan claramente el problema de la calidad de los óvulos, y los resultados siguen siendo muy buenos para muchas mujeres incluso a finales de los cuarenta. Sin embargo, a partir de los 49 años observamos tasas de nacimientos vivos más bajas y tasas de abortos espontáneos más altas a pesar del uso de óvulos de donante, lo que sugiere que los cambios relacionados con la edad en el entorno uterino también pueden influir en el éxito reproductivo", detalla la doctora Crestani.

Al analizar las implicaciones de los hallazgos, la doctora Crestani añade: "Estos hallazgos no deberían disuadir a las mujeres de optar por el tratamiento con óvulos donados, ya que las tasas de éxito siguen siendo significativas incluso a edades avanzadas. Sin embargo, se debe informar a las pacientes que los óvulos donados no pueden eliminar por completo los efectos del envejecimiento reproductivo, especialmente después de los 49 años".

De cara al futuro, los investigadores esperan comprender mejor los mecanismos biológicos subyacentes al envejecimiento uterino, incluyendo el posible papel de los cambios vasculares, inmunitarios, hormonales y moleculares. Los estudios futuros deberían centrarse en identificar biomarcadores de la "edad biológica uterina" y explorar maneras de predecir, prevenir o mejorar el deterioro de la función uterina relacionado con la edad.