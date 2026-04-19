La otra "hipoteca" que genera la crisis de vivienda: desgaste emocional y sentimiento de fracaso

Archivo - Llave de propietario vivienda. - NUTTAWAN JAYAWAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Psicología de la Universidad Europea Mariola Fernández ha advertido sobre el impacto que tiene en la salud mental de muchos jóvenes la imposibilidad de acceder a comprar o alquilar una vivienda, una situación que, al mantenerse en el tiempo, provoca un estado de incertidumbre continua que puede derivar en ansiedad y desgaste psicológico.

Fernández ha explicado que la conocida como "hipoteca emocional" no tiene que ver con la subida de los tipos de interés o los bajos salarios, sino con "la sensación acumulada de que, aunque el joven cumpla con lo que se espera de él en la etapa académica primero y en la profesional después, es incapaz de alcanzar una base mínima de seguridad".

"Es como vivir ante un peligro constante que no puede resolverse", ha aseverado la psicológa, que ha señalado que todo esto provoca un "desgaste constante" y "paralización de los proyectos vitales", ya que no poder acceder a una vivienda "impide planificar el futuro".

La especialista ha explicado que muchos jóvenes sienten que deberían haberlo conseguido ya o que están haciendo algo mal, lo que "alimenta de fracaso, culpa y estancamiento", sobre todo si se comparan con generaciones anteriores o con personas de su entorno que sí han logrado acceder a una vivienda.

Según ha comentado, esta interiorización de un problema estructural como un fallo individual es uno de los "efectos más preocupantes". "Esta confusión entre contexto y responsabilidad individual amplifica el impacto emocional, agravando la autopercepción de inseguridad y desvalorización", ha añadido.

Mariola Fernández ha indicado que la actual crisis de la vivienda evidencia una desconexión entre las expectativas sociales y la realidad económica, que además ha empeorado desde el estallido de la guerra de Irán. "Existe una deuda de toda la sociedad con esta generación, a la que se le prometieron una serie de condiciones que hoy no se cumplen", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, "que contemple soluciones estructurales en el mercado inmobiliario junto a estrategias de apoyo psicológico que ayuden a mitigar el sufrimiento que causa esta pandemia emocional silenciosa".