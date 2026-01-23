Osteomielitis: es "fundamental" tratarla con celeridad la para evitar su cronificación

Archivo - podólogo - COLEGIO DE PODOLOGÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana ha advertido de que la osteomielitis, que afecta a los huesos, es particularmente frecuente en los pies, principalmente de las personas diabéticas y que la celeridad para la aplicación del tratamiento es "fundamental" para su remisión y evitar que se convierta en crónica, según señala la entidad colegial en un comunicado.

Por ello, el podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV, Jorge Escoto, ha apuntado que "lo más importante es conocer muy bien los síntomas que puede conllevar esta patología" y ha explicado que los que deben de ponernos alerta son dolor persistente en la zona afectada del pie, inflamación, enrojecimiento, calor y, en ocasiones, supuración de pus a través de una herida o úlcera, así como problemas para caminar o soportar peso sobre el pie, fiebre, escalofríos, fatiga y malestar general.

"Nuestra labor en las consultas podológicas es evitar que las heridas superficiales se conviertan en infecciones profundas, especialmente en pacientes diabéticos que tienen muchos factores de riesgo, por su falta de sensibilidad, por su mala circulación y por sus puntos de hiperpresión", ha resaltado Escoto.

Al respecto, ha señalado que en este grupo poblacional la visita al podólogo se hace obligatoria al menos cada seis meses, para que evalúe correctamente el estado de los pies, la sensibilidad tanto superficial y profunda de los mismos, vigile y trate los puntos de hiperpresión mediante tratamientos ortopodológicos a medida si fueran necesarios

MEDIDAS PREVENTIVAS

En ese sentido, ha aconsejado revisar diariamente los pies en busca de cortes, ampollas, grietas o enrojecimiento utilizando un espejo para ver completamente las plantas, así como lavar los pies con agua y jabón todos los días y secarlos minuciosamente, especialmente entre los dedos, para evitar la proliferación de gérmenes y mantener la piel hidratada para prevenir grietas por donde puedan entrar bacterias, evitando aplicar crema entre los dedos.

Además, hay que evitar caminar sin zapatos, incluso dentro de casa, para prevenir pinchazos o rozaduras accidentales, usar zapatos que no aprieten, que sean transpirables y que proporcionen buen soporte y calcetines de tejidos naturales. Al respetco, ha señalado que a día de hoy la tecnología de los calcetines ha evolucionado tanto, que existen líneas de calcetines que se fabrican especialmente para paciente diabéticos, cuidando la salud de los pies por su combinación de tejidos y diseños.

"Si con las medidas preventivas se produce una herida en un paciente de riesgo, se debe de limpiar inmediatamente con agua corriente durante al menos cinco minutos y aplicar un vendaje limpio y de inmediato consultar a un profesional ante cualquier herida, especialmente si presenta calor, inflamación o supuración", ha concluido.