El órgano que los médicos creían "inútil" tras la juventud podría ser clave para vivir más años y combatir el cáncer

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MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevos estudios realizados por investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) cuestionan la creencia, arraigada durante décadas, de que el timo, órgano conocido principalmente por su papel en el desarrollo del sistema inmunitario durante la infancia, pierde relevancia en la edad adulta.

Mediante el análisis de tomografías computarizadas rutinarias con inteligencia artificial (IA), los investigadores descubrieron que los adultos con un timo sano presentaban una mayor longevidad y un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer. En otro estudio con pacientes con cáncer, hallaron que la salud del timo podría influir en la respuesta a la inmunoterapia, un tratamiento que depende de la fortaleza del sistema inmunitario del paciente.

EL TIMO, EL ÓRGANO OLVIDADO QUE SIGUE ACTIVO EN LA EDAD ADULTA

Estos hallazgos, publicados en dos artículos en el mismo número de 'Nature', sugieren que el timo desempeña un papel mucho más importante en la salud adulta de lo que se creía anteriormente, y podría proporcionar un nuevo objetivo para personalizar la prevención de enfermedades y los tratamientos contra el cáncer.

"El timo ha sido ignorado durante décadas y podría ser una pieza clave para explicar por qué las personas envejecen de manera diferente y por qué los tratamientos contra el cáncer fracasan en algunos pacientes", plantea Hugo Aerts, doctor en filosofía, autor principal de los artículos y director del Programa de Inteligencia Artificial en Medicina (AIM) del Hospital General de Massachusetts Brigham.

Los hallazgos sugieren que la salud del timo merece mucha más atención y podrían abrir nuevas vías para comprender cómo proteger el sistema inmunitario a medida que envejecemos.

El timo es un pequeño órgano ubicado en el tórax que ayuda a entrenar a las células T, preparando al sistema inmunitario para proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades. Durante décadas, los médicos creyeron que este órgano permanecía prácticamente inactivo después de la pubertad, ya que se encoge con la edad y produce menos células T nuevas. Por consiguiente, su papel en la salud adulta rara vez se ha estudiado en grandes poblaciones.

UN TIMO SANO SE ASOCIA CON MENOS MUERTES Y MENOS CÁNCER DE PULMÓN

Investigaciones previas han vinculado la diversidad de las células T con el envejecimiento y el deterioro inmunitario, pero la mayoría de esos estudios se basaron en análisis de sangre a pequeña escala. En cambio, los nuevos estudios examinaron a más de 25.000 adultos en un ensayo nacional de detección de cáncer de pulmón y a más de 2.500 participantes en el Estudio del Corazón de Framingham, una gran cohorte poblacional de larga duración compuesta por adultos generalmente sanos.

El equipo analizó el tamaño, la forma y la composición del timo, generando una puntuación de "salud tímica". Las personas con una puntuación alta de salud tímica presentaron un riesgo de muerte un 50% menor, un riesgo de muerte cardiovascular un 63% menor y un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón un 36% menor, en comparación con aquellas con una salud tímica baja. Estas asociaciones se mantuvieron significativas tras ajustar por edad y otros factores de salud.

Los investigadores plantean la hipótesis de que, cuando la salud del timo y la diversidad de las células T disminuyen, el sistema inmunitario puede volverse menos capaz de responder a nuevas amenazas, como el cáncer u otras enfermedades. Su análisis reveló que la inflamación crónica, el tabaquismo y el sobrepeso se asociaron con una peor salud del timo, lo que sugiere que el estilo de vida y la inflamación sistémica pueden influir en la resiliencia inmunitaria a lo largo de la vida.

En un segundo estudio, los investigadores analizaron tomografías computarizadas y resultados de más de 1.200 pacientes tratados con inmunoterapia. Los pacientes con una mejor salud del timo presentaron un riesgo de progresión del cáncer un 37% menor y un riesgo de muerte un 44% menor, incluso después de considerar otros factores relacionados con el paciente, el tumor y el tratamiento. Estos hallazgos señalan un papel que el timo podría desempeñar, hasta ahora subestimado, en la respuesta de los pacientes a las inmunoterapias modernas contra el cáncer.

LOS INVESTIGADORES PIDEN RECUPERAR LA ATENCIÓN SOBRE ESTE ÓRGANO

Los investigadores advierten que sus hallazgos deberán confirmarse en estudios futuros y que el método de imagen aún no está listo para su uso clínico rutinario. Si bien se vincularon factores del estilo de vida con la salud del timo, los estudios no evaluaron si la modificación de dichos factores puede mejorar directamente la función tímica.

Actualmente, el equipo está llevando a cabo investigaciones adicionales para determinar si otros factores relacionados con la atención médica pueden afectar la salud del timo. En un estudio, están examinando si la exposición involuntaria a la radiación en el timo de pacientes con cáncer de pulmón puede influir en los resultados.

"Mejorar nuestra comprensión y el seguimiento de la salud del timo podría, en última instancia, ayudar a los médicos a evaluar mejor el riesgo de enfermedades y a orientar las decisiones de tratamiento", finalizan los autores.