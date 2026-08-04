Ópticos-optometristas recomiendan usar gafas ISO 12312-2 o métodos de observación indirecta para el eclipse solar

Imagen de recurso de unas gafas para observar el eclipse solar. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha recomendado el uso de gafas homologadas ISO 12312-2 para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto de forma segura o, como alternativa, optar por métodos de observación indirecta, como la cámara oscura o la proyección estenopeica.

Los profesionales han avisado del riesgo de aparición de lesiones irreversibles en la retina por observar el sol sin la protección adecuada, incluso cuando parezca menos intenso, el cielo esté parcialmente cubierto por nubes o haya un oscurecimiento del ambiente como consecuencia del eclipse.

"El eclipse puede hacer que el sol moleste menos a la vista, pero eso no significa que sea más seguro mirarlo. Precisamente esa falsa sensación de seguridad puede llevar a mantener la mirada durante más tiempo y provocar lesiones irreversibles en la retina", ha explicado el presidente del CGCOO, Andrés Gené Sampedro.

Entre las lesiones posibles han advertido sobre la retinopatía solar, que afecta principalmente a la mácula, responsable de la visión central y de la percepción de los detalles. Puede conllevar visión borrosa, aparición de una mancha central que, en algunos casos, puede ser permanente, distorsión de las imágenes, dificultad para leer o alteraciones en la percepción de los colores.

Ya que la retina carece de receptores del dolor, los ópticos-optometristas han explicado que el daño puede producirse sin que la persona perciba ninguna molestia durante la exposición y que los síntomas aparezcan horas o incluso días después.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por ello, los especialistas han insistido en la importancia de la protección adecuada, descartando siempre el uso de gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos o cualquier otro método casero y optando únicamente por gafas o visores que cumplan la norma ISO 12312-2. Estos pueden ser adquiridos en establecimientos sanitarios de óptica, donde el ciudadano podrá recibir además el asesoramiento adecuado para su utilización.

Antes de utilizarlas, han aconsejado comprobar el estado de las gafas y, si presentan rayaduras, perforaciones, dobleces o cualquier deterioro, no emplearlas. Ante cualquier duda sobre su estado o procedencia, es igualmente preferible que no se usen.

Además, han pedido que se extremen las precauciones con prismáticos, telescopios y cámaras y que no se utilicen las gafas de eclipse junto a estos dispositivos, ya que concentran la radiación solar y pueden causar lesiones oculares graves en pocos segundos si no disponen de filtros solares específicos instalados correctamente.

Como alternativa a las gafas, han destacado los métodos de observación indirecta, como la cámara oscura o la proyección estenopeica, que permiten proyectar la imagen del sol sobre una superficie sin observarlo directamente.

Por último, han insistido en la importancia de supervisar siempre a los menores para garantizar que utilizan correctamente las gafas homologadas y no miran directamente al sol. Según han precisado, en los más pequeños, la observación indirecta es la opción más segura.