OPS urge reforzar vigilancia ante el rebrote de sarampión en las Américas y la proximidad del Mundial de fútbol

Archivo - Sarampión, foto recurso - NATALYA MAISHEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia, la vacunación y la respuesta rápida ante un rebrote de sarampión que ya ha dejado 20.521 casos confirmados y 25 muertes en la región en lo que va de año, y ante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En una alerta epidemiológica emitida el 29 de mayo, la OPS advierte que el aumento de la transmisión del sarampión y el incremento de los viajes internacionales crean condiciones favorables para la propagación de la enfermedad durante grandes eventos. Por ello, recomienda a los países revisar sus sistemas de vigilancia y las coberturas de vacunación para identificar áreas de riesgo e implementar acciones preventivas.

"La situación es grave", advierten. Entre enero y mediados de mayo de 2026, las Américas registraron 20.521 casos de sarampión, una cifra cuatro veces superior a la del mismo período de 2025 y que ya supera el total de todo ese año.

México encabeza la lista con 10.920 casos y 13 muertes, seguido de Guatemala con 6209 casos y 12 muertes. Canadá ha notificado 1018 casos y Estados Unidos 1952. Perú suma 301 casos, y otros países como Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay también han identificado contagios asociados a brotes o importaciones.

Según la OPS, la mayoría de los casos notificados se han producido entre personas no vacunadas o con antecedentes de vacunación desconocidos. Por eso, insiste en que "la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la transmisión y proteger la salud pública".

En el contexto de la Copa Mundial y otros eventos masivos, la OPS recomienda que los países aconsejen a los viajeros de seis meses o más que no puedan presentar prueba de vacunación con dos dosis o evidencia de inmunidad que reciban una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión documentada.

A nivel mundial, la situación también es preocupante. Entre enero y mediados de mayo de 2026 se notificaron 184.489 casos de sarampión en 155 países, de los cuales más de la mitad fueron confirmados. La región de Asia Sudoriental concentró el 29% de los casos reportados, seguida por el Mediterráneo Oriental (21%), mientras que África y las Américas representaron cada una el 19% del total.