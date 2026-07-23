Operación Salida: Tu revisión visual, clave para una conducción segura

Consejo de Ópticos-Optometristas señala la relevancia de la revisión visual antes de la 'operación salida' por carretera - CGCOO

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas de España (CGCOO), Andrés Gené, ha señalado que la revisión visual "debería formar parte de la preparación habitual de cualquier viaje", como los que se van a realizar por carretera con motivo de la 'operación salida' prevista para estos días.

"Ver bien también es un elemento esencial de la seguridad vial", ha explicado, y es que "la conducción es una tarea eminentemente visual". "Una alteración de la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, el campo visual o la adaptación a los cambios de iluminación pueden retrasar la detección de riesgos y comprometer la toma de decisiones", ha manifestado.

Por ello, desde el CGCOO se ha advertdio del riesgo que supone utilizar gafas de sol adquiridas fuera de los canales sanitarios, y es que emplear unas inadecuadas puede generar una falsa sensación de protección y comprometer la calidad visual del conductor. En este sentido, ha expuesto que "alrededor del 30 por ciento de las gafas de protección solar que se utilizan en España proceden de canales no regulados, como mercadillos, gasolineras, bazares o vendedores ambulantes".

"Estos productos no ofrecen garantías suficientes sobre la calidad óptica, la transmisión luminosa y la protección frente a la radiación ultravioleta, lo que puede comprometer seriamente la visión y la seguridad vial", han insistido, mientras que su máximo representante ha señalado que este tipo de gafas "puede causar distorsiones visuales, pérdida de contraste o incluso agravar los efectos del deslumbramiento al volante, por lo que es fundamental que los conductores elijan gafas con lentes homologadas".

ALTERACIONES VISUALES

Además, existen otras alteraciones visuales frecuentes, como una graduación desactualizada, cataratas incipientes, ojo seco, disminución de la sensibilidad al contraste o problemas de visión nocturna que pueden afectar a la conducción. Junto a ello, ha mostrado la estimación de que uno de cada cuatro conductores presenta alguna deficiencia visual y, de ellos, la mitad no revisa su visión al menos una vez al año.

En este escenario, esta insitución ha insistido en acudir a revisiones periódicas antes de emprender un viaje, ya que el óptico-optometrista "es el profesional sanitario encargado de evaluar el estado funcional de la visión, detectar alteraciones que puedan comprometer la conducción y recomendar la mejor solución óptica para cada conductor". Por su parte, las gafas deben cumplir con la normativa sanitaria y marcado CE.

Con todo, y una vez indicado que "un parabrisas sucio, deteriorado, rayado o con pérdida de transparencia dispersa la luz, incrementa el deslumbramiento y reduce el contraste, especialmente con el sol bajo y durante la conducción nocturna", los especialistas han expuesto una decena de recomendaciones, como las citadas de revisar la visión y actualizar la graduación y utilizar gafas de sol adecuadas para la conducción.

También es necesario no conducir con lentes de categoría 4; comprobar la compatibilidad de las lentes polarizadas con las pantallas del vehículo; llevar unas gafas de repuesto cuando sea obligatorio utilizarlas para conducir; limpiarlas por dentro y por fuera; mantener correctamente ajustados asiento, reposacabezas y retrovisores; utilizar la visera cuando el sol bajo lo requiera; hidratar los ojos y hacer descansos periódicos si aparece sequedad o fatiga; y detenerse cuando la visibilidad o el estado visual no permitan conducir con seguridad.